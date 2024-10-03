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Двух гигантских панд вернули в Китай – они покинули Японию на чартерном рейсе

Фото: Toshihiro Gamo / Flickr

Гигантская панда Рири в зоопарке Уэно

Рири и Синьсин проживали в токийском зоопарке Уэно с 2011 года.

Две гигантские панды благополучно добрались до Китая на чартерном рейсе после 13 лет, проведённых в Японии, сообщили представители зоопарка Уэно. 

Рири и Синьсин начали испытывать возрастные проблемы со здоровьем и страдали от повышенного давления. Власти обеих стран приняли решение отправить ценных медвежат на родину, в надежде, что дома и стены лечат. 

Обе панды родились в китайской Провинции Сычуань в 2005 году, а в 2011 году их арендовал зоопарк Уэно для проведения селекционных исследований. За это время у пары родилось четверо медвежат: Сян Сян родилась в 2017 году и через шесть лет отправилась на родину родителей в Китай, один скончался от воспаления лёгких, а двое близнецов Сяо Сяо и Лэй Лэй остались в японском зоопарке.  

Фото: Toshihiro Gamo / Flickr
Панда Синьсин в зоопарке Уэно

Попрощаться с бамбуковыми медведями пришли тысячи человек, сообщает Kyodo News. Некоторые из посетителей даже простояли в ожидании встречи с парой всю ночь, а ещё сотни людей отправились проводить мишек в аэропорт. По словам властей зоопарка, своим прибытием в 2011 году Рири и Синьсин «осветили Японию» после мощного землетрясения и цунами в марте того года. Напоследок посетители фотографировались с пандами, благодарили их, выкрикивая имена животных. В ответ Рири и Синьсин молча жевали бамбук. 

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