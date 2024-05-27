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Майский турнир: голосуйте за фаворита
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Двух российских туристов спасли в Таджикистане

Селевой поток преградил им путь.

За сутки 24 мая в Таджикистане из-за проливных дождей случился сход селей, оползень и камнепад, природные катастрофы затронули несколько районов.

Дорожные службы Нурабадского района Таджикистана пришли на помощь двум российским туристам, которых в автомобиле заблокировал селевой поток. Об этом сообщило республиканское Управление по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне. Туристы, мужчина и женщина, не пострадали.

Сель, селевой поток – стремительный русловой поток, состоящий из смеси воды и обломков горных пород, внезапно возникающий в бассейнах небольших горных рек.

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