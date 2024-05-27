Двух российских туристов спасли в Таджикистане

Селевой поток преградил им путь.
За сутки 24 мая в Таджикистане из-за проливных дождей случился сход селей, оползень и камнепад, природные катастрофы затронули несколько районов.
Дорожные службы Нурабадского района Таджикистана пришли на помощь двум российским туристам, которых в автомобиле заблокировал селевой поток. Об этом сообщило республиканское Управление по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне. Туристы, мужчина и женщина, не пострадали.
Сель, селевой поток – стремительный русловой поток, состоящий из смеси воды и обломков горных пород, внезапно возникающий в бассейнах небольших горных рек.