Двух российских туристов спасли в Таджикистане

Селевой поток преградил им путь.

За сутки 24 мая в Таджикистане из-за проливных дождей случился сход селей, оползень и камнепад, природные катастрофы затронули несколько районов.

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Дорожные службы Нурабадского района Таджикистана пришли на помощь двум российским туристам, которых в автомобиле заблокировал селевой поток. Об этом сообщило республиканское Управление по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне. Туристы, мужчина и женщина, не пострадали.