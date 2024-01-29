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Двух россиян оштрафовали на полмиллиона рублей за дебош в самолете

Фото: Red Wings

Мужчины подрались на рейсе из Иркутска в Москву.

Двух россиян, затеявших драку на борту самолета, оштрафовали на 300 и 250 тысяч рублей соответственно. Решение принял Сыктывкарский городской суд.

«Инцидент произошел в октябре 2023 года на рейсе из Иркутска в Москву. Пассажир вступил в словесную перепалку с попутчиком, которая переросла в драку. Вскоре к ней присоединился и другой путешественник, который был знаком с зачинщиком потасовки. Узнав о дебоше на борту, пилоты приняли решение экстренно посадить самолет в Сыктывкаре», – говорится в сообщении суда.

Суд признал пассажиров виновными в совершении преступления по части 2 статьи 213 УК РФ («Хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору»).

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