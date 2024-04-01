Двухголовой змее по кличке Тигровая Лилия провели срочную операцию

Поводом для вмешательства стали опасения киперов за жизнь рептилии.

Двухголовой змее по имени Тигровая Лилия срочно провели операцию во время ее турне в США. Редкая крысиная змея (семейство ужеобразных) с двумя головами должна была покинуть природный центр департамента охраны природы Миссури 18 марта и отправиться дальше, но сопровождающие заметили, что она плохо себя чувствует. Биолог Лорен Бейкер увидела кровь, когда змея чихнула во время кормления, и начала всерьез беспокоиться за жизнь рептилии.

Команда специалистов обнаружила, что яичники Тигровой Лилии находились в «предовуляторном стазе». При нормальных условиях в яичниках растут фолликулы, а затем происходит овуляция и появляются яйца, которые в конечном итоге откладываются. Но у этой змеи фолликулы не овулировали, а продолжали расти, оставаясь неподвижными в яичнике, что привело к воспалению и риску заражения.

Ветеринары решили, что для сохранения здоровья змеи необходимо удалить аномальные яичники. Операция, проведенная 11 марта, прошла успешно: ожидается, что восстановление займет около месяца. После этого змея продолжит свое турне по штату.

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Тигровую Лилию обнаружили в 2017 году в округе Стоун – имя ей дала семья, которая обнаружила рептилию. По сути, двухголовая змея – это пара сросшихся однояйцевых змей-близнецов, которые так и не смогли разделиться до конца. Такие змеи редко встречаются в дикой природе, отчасти потому, что у них крайне низкий уровень выживаемости. Но Тигровая Лилия была найдена вполне здоровой, и с тех пор о ней заботятся специалисты.

Ранее сообщалось, что в США редчайшая двухголовая особь серого лазающего полоза дожила до 17 лет вопреки всем прогнозам ветеринаров. За время своей жизни змея достигла 1,5 метров в длину.