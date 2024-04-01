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Двухголовой змее по кличке Тигровая Лилия провели срочную операцию

Фото: Missouri Department of Conservation

Поводом для вмешательства стали опасения киперов за жизнь рептилии.

Двухголовой змее по имени Тигровая Лилия срочно провели операцию во время ее турне в США. Редкая крысиная змея (семейство ужеобразных) с двумя головами должна была покинуть природный центр департамента охраны природы Миссури 18 марта и отправиться дальше, но сопровождающие заметили, что она плохо себя чувствует. Биолог Лорен Бейкер увидела кровь, когда змея чихнула во время кормления, и начала всерьез беспокоиться за жизнь рептилии.

Команда специалистов обнаружила, что яичники Тигровой Лилии находились в «предовуляторном стазе». При нормальных условиях в яичниках растут фолликулы, а затем происходит овуляция и появляются яйца, которые в конечном итоге откладываются. Но у этой змеи фолликулы не овулировали, а продолжали расти, оставаясь неподвижными в яичнике, что привело к воспалению и риску заражения.

Ветеринары решили, что для сохранения здоровья змеи необходимо удалить аномальные яичники. Операция, проведенная 11 марта, прошла успешно: ожидается, что восстановление займет около месяца. После этого змея продолжит свое турне по штату.

Тигровую Лилию обнаружили в 2017 году в округе Стоун – имя ей дала семья, которая обнаружила рептилию. 

По сути, двухголовая змея – это пара сросшихся однояйцевых змей-близнецов, которые так и не смогли разделиться до конца. Такие змеи редко встречаются в дикой природе, отчасти потому, что у них крайне низкий уровень выживаемости. Но Тигровая Лилия была найдена вполне здоровой, и с тех пор о ней заботятся специалисты. 

Ранее сообщалось, что в США редчайшая двухголовая особь серого лазающего полоза дожила до 17 лет вопреки всем прогнозам ветеринаров. За время своей жизни змея достигла 1,5 метров в длину.

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