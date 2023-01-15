Чизкейк, попкорн и другая древнейшая еда, которая популярна и в наши дни

Попкорн кажется символом современности, но его ели и тысячи лет назад.

Люди, жившие в далеком прошлом, имели ограниченный доступ к источникам пищи: в их распоряжении было лишь то, что можно было добыть или собрать на своей территории. Но человек всегда был изобретательным и находил способ оптимизировать и сохранять даже самые скромные пищевые ресурсы. Так возникли такие методы, как сушение, ферментация, копчение и маринование. История хлеьа, пива и вина насчитывает тысячелетия, а вот еще пять видов еды, появившихся в давние времена и не утратившие популярности до сих пор.

1 Попкорн

Кукуруза была одомашнена около 10 000 лет назад на территории современной Мексики, а попкорн («воздушная кукуруза») стал следствием того, что люди обнаружили разновидность маиса, способного вздуваться при нагревании. Это свойство объясняется особым строением зерна, в котором находится капелька крахмала с водой. При нагревании вода вскипает, пар взрывает оболочку, и зерно раскрывается, увеличиваясь в объеме.

Точно неизвестно, когда попкорн был приготовлен впервые, но взорванные кукурузные зерна возрастом 4000 лет были найдены при раскопках в Перу. В США попкорн долгое время делали вручную, пока Чарльз Креторс в 1890-х годах не изобрел специальный аппарат. С тех пор доступность попкорна быстро возросла, а его популярность распространилась на всю планету.

2 Чизкейк

Этот десерт можно встретить в каждом регионе мира, и всюду он готовится по своим рецептам. Итальянцы используют сыр рикотта, а греки – фету или мизитру. Немцы предпочитают творог, а японцы берут смесь кукурузного крахмала и яичных белков. Есть чизкейки, в состав которых входят сыр с плесенью, морепродукты, острый перец чили и даже тофу!

«Классическим» считается американский чизкейк с сыром «Филадельфия», однако родиной десерта США не являются. Чизкейк был придуман в Древней Греции: на острове Самос археологи обнаружили формы, датируемые 2000 годом до нашей эры, и, таким образом, возраст чизкейка превышает 4000 лет.

Фото: Pixabay

Первый официальный рецепт был написан в 230 году нашей эры греческим писателем Афинеем. Римляне, завоевав Грецию, добавили в состав лакомства сыр и яйца, а по Западной Европе блюдо распространилось к 1000 году. И несмотря на все модификации, основные ингредиенты: сыр, мука и подсластитель – остаются неизменными.

3 Шоколад

Реклама

Сегодня шоколад является привычным и доступным лакомством, но так было не всегда. Ученые обнаружили, что древние сосуды ольмеков, датируемые примерно 1500 г. до н.э., имели остатки теобромина (вещества, входящего в состав какао-бобов): тогда шоколад был жидким.

Позднее майя превратили потребление шоколада в культ: они поклонялись ему и использовали его в ритуальных напитках, притом нередко смешивая его с перцем чили. Какао-бобы ценились очень высоко и выступали в качестве валюты при торговле. В Европу шоколад привезли конкистадоры, превратив напиток из холодного и горького в горячий и сладкий.

Фото: Pixabay

Твердый шоколад появился после того, как голландский химик Конрад Йоханнес ван Хаутен в 1828 году нашел недорогой способ выжимки масла какао из тертого какао; молочный шоколад известен с 1875 года. Готовить шоколадные изделия можно множеством способов, а самый дорогой шоколад на свете: конфета La Madeline au Truffle массой около 54 г – стоит $250.

4 Панкейк

При внешнем сходстве с оладьями или блинами, панкейк – самостоятельное блюдо: такого рода лепешки пекут на сухой сковороде из бездрожжевого теста. Рецепт появился еще в каменном веке, хотя ингредиенты тогда отличались от современных. Муку делали из измельченных растений, в том числе папоротников и рогоза, смешивали с водой и готовили на горячем камне. Даже тирольский «ледяной человек» Эци, живший более 5 тысяч лет, отправился в свой горный поход, взяв в дорогу не только мясо, но и лепешки из папоротника.

Фото: noricum/Flickr

Панкейки из пшеничной муки с добавлением масла – «инновация» римлян и греков. Для этого блюда у них были свои названия, а английское слово «pancake» появилось в XV веке.

5 Мед

Мед – один из самых древних продуктов, известных человечеству. Существуют палеолитические наскальные рисунки возрастом 40 000 лет, изображающие пчел и соты. В Западной Африке была найдена 3500-летняя глиняная посуда, которая использовалась для обработки или хранения меда. Люди использовали его и в качестве пищи, и как напиток, и как лекарство: его антимикробные и противовоспалительные свойства были известны уже в древности.

Фото: Pixabay

При этом мед крайне долговечен: у него практически нет срока годности, особенно если он не подвергается воздействию влаги. Узнайте о других продуктах, которыми можно запастись «на века».