Еда и мир: 5 блюд с сосисками из разных стран

Про хот-доги, сосиски в тесте и яичницу с сосисками мы все слышали. А что насчет других национальных блюд? Вместе с брендом Велком, сосискам и сарделькам которого покупатели доверяют уже больше 30 лет, решили рассказать о необычных блюдах, в которых используются эти колбасные изделия.

Впервые сосиска появилась в Германии – её создателем стал в начале XIX века немец Иоганн Георг Ланер. Он выучился на мясника во Франкфурте-на-Майне, а оттуда переехал в Вену, где и придумал рецепт «странных предметов», как впервые описала висящие в витрине сосиски венская газета. Франкфурт и Вена до сих пор спорят, кому из них все-таки принадлежит гениальное и вкусное изобретение – впрочем, в честь каждого из городов названы отдельные разновидности сосисок.

Прочно заняв место на кухнях в трактирах Германии, сосиска отправилась завоевывать весь мир. И преуспела! Сосиски с разными гарнирами и приправами аппетитно описывали в своих произведениях русские писатели уже в XIX веке – например, Николай Гоголь и Михаил Салтыков-Щедрин.

Одной из причин популярности сосисок являются их разнообразные вкусы и формы – их готовят на гриле, вареными, жареными или запеченными. Их можно добавить практически в любое блюдо – и оно вряд ли станет хуже, только сытнее. Рассказываем о блюдах, в которых сосиска является одним из главных (впрочем, далеко не всегда обязательных и незаменимых) ингредиентов. Кстати, если вы решите приготовить что-то подобное дома, сосиски компании Велком всегда будут отличным выбором: в ассортименте множество разновидностей, все сосиски и сардельки производятся только из отборного мяса и специй.

Грюнколь

Фото: Erich Ferdinand / Flickr

Учитывая, что сосиска «родилась» в Германии, неудивительно, что именно в немецкой кухне за несколько веков появилось больше всего разновидностей этого колбасного изделия – и больше всего рецептов с использованием сосисок в самых разных формах и состояниях. Здесь рецепты передают из поколения в поколение, и ни одна гулянка (особенно знаменитый Октоберфест) не обходится без сосисочного изобилия.

Одним из традиционных блюд с добавлением сосисок является грюнколь. С немецкого Grünkohl переводится как «зелёная капуста» – несложно догадаться, какой здесь главный ингредиент. Блюдо из тушёной кудрявой капусты широко распространено в Северной Германии, известно в Нидерландах и Скандинавии. В некоторых немецких землях обед с грюнколем – это целая традиция. Согласно обычаю, его едят в кругу семьи или в компании друзей после долгой насыщенной зимней прогулки (её ещё называют «капустной поездкой»). Во время застолья также выбирают «капустного короля» или «капустную королевскую чету».

В качестве гарнира грюнколь подают к разному мясу и колбасам. Для этого блюда в отдельных регионах Германии придумали даже целые виды сосисок – их готовили исключительно в зимнюю пору и исключительно к грюнколю.

Корн-дог

Фото: zaigee / Flickr

Корн-дог – находящийся в тени известного братца хот-дога представитель фастфуда, довольно популярный в Южной Корее. Это сосиска на палочке в панировке из кукурузной муки. Корн-доги жарят во фритюре и берут, чтобы перекусить на ходу. Корн-доги появились в США в 1930-е параллельно с хот-догами, но славу и почет снискали позже– в Азии.

Корейские корн-доги обжаривают в панировке из сладкого риса, муки и дрожжей. Соленый вкус сосиски балансирует со сладостью хрустящего теста. Корейские гурманы добавили корн-догам несколько изюминок – появились его разновидности с сыром, картошкой или бататом и в хрустящей панировке из кусочков лапши рамен.

Солянка

Фото: Marco Verch Professional Photographer / Flickr

Солянка – одно из самых популярных блюд русской национальной кухни. Она объединила в себе всё лучшее из щей и рассольника.

Жена Достоевского, Анна Григорьевна, в своих мемуарах вспоминала вкусы великого писателя – упомянула там и солянку: «Муж любил русскую кухню и нарочно заказывал для меня, петербургской жительницы, местные блюда, вроде московской солянки, расстегаев, подовых пирожков, и притворно ужасался моему молодому аппетиту».

Солянка готовится на основе бульона, который варится из мяса или костей. Затем в бульон добавляются нарезанные ингредиенты и специи. Кисло-острый вкус солянке придают основные ингредиенты – это оливки, каперсы, маринованные огурцы, лимон, лук и различные специи. В качестве мясной составляющей можно отправить в суп колбасу, мясо – и, конечно, сосиски.

Блюдо обычно подают горячим, иногда с добавлением кислой сметаны.

В сборную мясную солянку советуем добавить сосиски из широкого ассортимента Велком – это мясо только с лучших российских ферм, никаких ГМО, сои и удешевляющего сырья. А ещё компания является лидером в сегменте докторских сосисок и сосисок с сыром. Изготовленные по авторским рецептурам, из отборного мяса и качественных ингредиентов, сосиски от Велком точно порадуют вас и вашу семью своими уникальными вкусами и аппетитными ароматами.

Фриттата

Фото: Flickr

Фриттата — итальянский омлет, который готовят с различными начинками из сыра, овощей, мяса и колбасных изделий. Фриттату начинают готовить на плите, а затем доводят до готовности в духовке.

В оригинальном рецепте сосисок там нет, но это распространенная вариация – к тому же, с сосисками фриттату приготовить гораздо проще и быстрее – например, можно порадовать себя и близких пышным и полезным омлетом на завтрак.

Сосиски из мяса аллигатора

В нескольких штатах США (Луизиана, Флорида, Техас и другие) существует сезон охоты на аллигаторов – охотникам можно делать с мясом жертвы всё что заблагорассудится. Но даже когда охота на зубастых рептилий запрещена, мясо можно вполне легально заказать с одной из ферм по разведению аллигаторов – оно продается в специальных магазинах и его даже можно заказать почтой.

В мясе аллигатора – высокое содержание белка и низкое содержание жира, оно имеет мягкий вкус и плотную текстуру. Неудивительно, что блюда из него исторически стали частью местной кухни в южных штатах Америки; не забывают про них и сейчас. Так, в Техасе на базе фермы аллигаторов существует целый бренд разных сосисок из их мяса.

Аллигатора украли из зоопарка в Техасе. А через 20 лет вернули назад читать

Все вышеперечисленные блюда (кроме, разве что, сосисок из аллигаторов) вы можете приготовить на собственной кухне с продукцией компании Велком – их сосиски и сардельки уже больше 30 лет присутствуют на российском рынке и радуют покупателей качественным составом без сои и ГМО. Впрочем, совсем необязательно экспериментировать с новыми рецептами – с сосисками Велком отлично получатся быстрые и простые блюда, будь то яичница, макароны или приготовление на гриле.