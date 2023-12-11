Единственных панд в Великобритании отозвали на родину: они вернулись в китайский заповедник

Панды пробыли в зоопарке Эдинбурга 12 лет.

Панды Ян Гуан (Солнечный свет) и Тянь Тянь (Милая) жили в Эдинбургском зоопарке 12 лет, но на прошлой неделе они вернулись в Китай. Теперь они наслаждаются бамбуком вместе с сородичами в своем новом доме.

Панды были звездами Эдинбургского зоопарка, и постоянным посетителям их будет очень не хватать, говорится в заявлении зоопарка. Но 10-летнее соглашение между Королевским зоологическим обществом Шотландии (RZSS) и Китайской ассоциацией охраны дикой природы, которое и так было продлено на два года, истекло. Продлевать и дальше его не стали.

Посетители попрощались с млекопитающими, а после зоопарк начал подготовку к их возвращению на базу Китайской ассоциации охраны дикой природы в Чэнду. База, занимающая площадь более трех квадратных километров, имеет несколько роскошных «вилл» для панд, спрятанных в горах и лесах, что позволяет медведям обитать в зоне с бесчисленными деревьями, ручьями и бамбуком.

Пару посадили на рейс в Пекин вместе с ящиком бамбуковых листьев и стеблей. Фото: Edinburgh Zoo

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Чтобы перевезти панд в новый дом, кузнец Эдинбургского зоопарка Раб Кларк сконструировал два сделанных на заказ металлических ящика с раздвижными дверцами и съемными ширмами, чтобы смотрители могли проверять их во время полета в Сычуань. Ящики имеют длину 190 см, высоту 146 см и ширину 127 см.

Панды находятся на карантине с начала ноября и также проведут время в карантине в Китае, чтобы соблюсти правила по охране здоровья животных. Медведи регулярно проходят ветеринарный осмотр, включая забор крови и фекалий, чтобы убедиться, что они здоровы и не занесут в Китай какие-либо заболевания.

Исполнительный директор Королевского зоологического общества Шотландии Дэвид Филд рассказал, что был сильно разочарован тем, что пара не смогла зачать детеныша.

«Иногда животные просто не ладят. Генетически они, очевидно, очень хорошо подходили друг другу, но с точки зрения поведения, если бы это был Тиндер, возможно, Тянь Тянь не сделала бы свайп вправо, если бы у нее был выбор», – сказал Филд.

Более подробно о том, почему панд решили вернуть обратно в Китай, Russian Traveler уже писал раньше.