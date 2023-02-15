«Ее похоронили по особым правилам: в цинковом гробу, засыпанным хлором»: отрывок из книги инфекциониста о работе с опасными вирусами

Известный врач-инфекционист и ученый-вирусолог Анна Демина не раз консультировала нашу редакцию по самым разным вопросам об инфекциях, болезнях и вирусах. А недавно у нее вышла собственная книга!

Эксклюзивно для Russian Traveler Анна Дёмина поделилась главой из сборника рассказов «Меня зовут Мзунгу. Записки врача-инфекциониста», где увлекательно описаны истории из жизни и профессиональной деятельности медицинского работника.

Эбола. Изнанка профессии

5 мая 2004 года.

Я врач-интерн в приёмном покое Областного центра СПИД и особо опасных инфекций. Молодая, мечтающая и смелая. Хочу спасать людей от самых страшных инфекций в мире.

Пять минут назад я закончила писать историю болезни пациента и заварила чашечку чая.

В тот же день на «Векторе» лаборантка Антонина Преснякова прошла инструктаж и медосмотр, а затем приступила к инъекциям подопытным морским свинкам, инфицированным вирусом Эбола. Закончив эксперимент, Антонина стала надевать колпачок на иглу шприца, и в этот момент её рука дрогнула. Игла проткнула две пары резиновых перчаток, которые были на руках Пресняковой, и проколола кожу на левой ладони.

В результате произошло заражение геморрагической лихорадкой Эбола. Несмотря на проводимую терапию, 19 мая 2004 года больная умерла. Ей было 46 лет.

Фото: Unsplash

Весь мир облетела эта печальная новость. Эбола всколыхнула мир ещё тогда. Впервые вирус Эбола был идентифицирован в экваториальной провинции Судана и прилегающих районах Заира в 1976 году. Вирус был выделен в районе реки Эбо́лы. Это дало название вирусу.

Вирус распространялся через прямой контакт с жидкостями организма, такими как кровь от заражённых людей или других животных. Распространение могло также произойти от контакта с предметами, недавно загрязнёнными биологическими жидкостями.

Смерть наступала обычно на второй неделе болезни на фоне кровотечений и шока. Максимальная летальность 90%.

После госпитализации Антонины к нам поступили три человека, которые с ней контактировали. Я внимательно осмотрела всех, записала «истории болезни». Мы всех положили в специальные Мельцеровские боксы для наблюдения.

К пятнице стало понятно, что Антонина заболевает лихорадкой Эбола. Всё осложнилось тем, что у двоих из трёх остальных также поднялась температура до 38,0-39,0 С.

Я уходила с работы, в панике думая, что я ведь тоже с ними контактировала. Я ясно представляла себе симптомы Эболы. Усталость, слабость, снижение аппетита и головная боль, кажется, уже начинались и у меня.

Я держалась до тех пор, пока не зашла домой и не закрыла за собой входную дверь. В этот момент из меня вырвался крик в пространство: «Я не хочу умирать, я не хоооочуууу умирать». Я рухнула на постель, уткнулась лицом в подушку и начала рыдать.

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Ясно понимая, как всё может развиваться, осознавая драму происходящего, я ревела. Ведь я только что начала работать врачом-инфекционистом, и мне было так жалко себя, так страшно, так обидно, что всё сейчас может закончиться. Тогда я подумала о хрупкости человеческой жизни, как её сложно обрести и легко потерять. Я буквально кричала в пространство: «Я не хочу умирать!!!».

После двух дней рыданий на выходных я вернулась на работу. Вместе с Антониной остался наш врач-реаниматолог, который должен был провести с ней всё время до выздоровления или смерти, плюс инкубационный период от последнего дня контакта. Он не вернулся в этот день домой. И семья увидит его через 2-3 месяца.

Фото: Unsplash

Антонина ушла утром на работу 5 мая 2004 года, и больше никто из родных её не видел. Её похоронили по особым правилам: в цинковом запаянном гробу, засыпанным порошком хлором. Могила в два раза глубже, а сверху залита бетоном, чтобы не раскопали, не размыло водой. Её родные не могли попрощаться с ней.

У двоих контактировавших с Антониной оказалась банальная гнойная ангина. Они поправились, и через две недели были выписаны домой. Больше никто не заболел.

Весь мир на всех языках опубликует эту историю с Антониной Пресняковой. Изменят правила работы. Будут разрабатывать лекарства. Потом всё будет использоваться во время будущих вспышек лихорадки Эбола.

Я же стану учёным-вирусологом, специалистом по особо опасным инфекциям в дополнение к профессии врача.

Автор книги «Меня зовут Мзунгу. Записки врача-инфекциониста»

Анна Демина кандидат медицинских наук, врач-инфекционист, вирусолог, писатель.

Анна Владимировна Демина – автор более 50 научных публикаций. За время своей профессиональной деятельности она работала в Уганде, Африке, где был написан первый рассказ «Меня зовут Мзунгу». В дальнейшем появились новые рассказы, которые вошли в состав книги.

От главы к главе вы увидите, как Анна решила стать вирусологом вирусологом, какие необычные истории бывают в практике врача-инфекциониста, побываете в центре Африки, узнаете, что вы тоже Мзунгу, поживёте в пустыне, встретитесь с опасными вирусами, редкими паразитами, тяжёлыми болезнями и смертью. Вы будете плакать и смеяться, тревожиться и радоваться, а приключения, трудности, непредсказуемые повороты событий, неожиданные развязки обязательно захватят ваше внимание.

Книга увлекательна, легко читается и предназначена для любого читателя, независимо от возраста, пола и профессии.

Жанр – нон-фикшн, автобиография, мемуары.