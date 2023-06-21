Египет начнет следить за акулами в Красном море

Власти страны приняли такое решение после инцидента с гибелью россиянина.

Египет планирует установить специальные устройства для мониторинга, чтобы отслеживать перемещения акул после недавнего нападения хищницы в Красном море.

8 июня в Хургаде тигровая акула (Galeocerdo cuvier) напала на 28-летнего туриста из России и утащила его под воду. Мужчина погиб. После нападения министерство окружающей среды приняло решение в течение нескольких дней установить устройства мониторинга для отслеживания перемещений акул в Красном море.

Такие устройства будут установлены в сотрудничестве с иностранными специалистами и исследователями.

«В настоящее время министерство реализует программу, направленную, в первую очередь, на защиту людей от любой опасности, связанной с нападениями акул, путем мониторинга и отслеживания движения хищников в Красном море. Для этого Египет импортировал 50 американских приборов слежения за морскими обитателями. Особое внимание будет уделено крупным акулам величиной более трех метров, поскольку обычно именно такие склонны нападать на человека», – сообщает издание Sky News Arabia.

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Хотя эти меры были предприняты в связи с недавним инцидентом, нападения акул на пляжах Хургады довольно редки. В результате таких нападений с 2010 года погибло шесть человек.