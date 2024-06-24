Египетский пилот скончался во время полета

Его напарнику пришлось срочно сажать борт в аэропорту Джидды.

Пилот египетской авиакомпании Nesma Airlines скончался выполняя рейс по маршруту «Каир — Таиф». Пассажиры узнали о случившемся от второго пилота, который сделал объявление по внутренней связи. Из-за трагедии рейс был перенаправлен в аэропорт имени короля Абдель Азиза в Джидде.

Коллега погибшего принес извинения за изменение маршрута и выразил соболезнования в связи с гибелью капитана воздушного судна Хасана. По предварительным данным, пилоту было около 30 лет, и у него имелись проблемы со здоровьем, связанные с ожирением.

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Ранее чилийский авиаперевозчик LATAM сообщил, что пилот, который работал в авиакомпании в течение 25 лет, скончался после экстренной посадки в международном аэропорту Токумен в Панаме.