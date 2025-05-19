Экоактивисты сняли страдающих косаток в заброшенном океанариуме

Дальнейшая судьба животных из закрывшегося французского океанариума Marineland Antibes остается неясной.

Экоактивисты из группы TideBreakers обнародовали шокирующее видео с бедственным положением косаток в заброшенном французском океанариуме Marineland Antibes. Океанариум прекратил работу в январе 2025 года после введения запрета на использование китообразных в развлекательных целях, что сделало заведение экономически невыгодным.

На кадрах видно, как две косатки — мать Вики и ее сын Кейджо — всё ещё находятся в загрязненных бассейнах среди заросших водоемов вместе с 12 дельфинами. Вики 23 года, а её сыну – 11 лет. Специалисты считают, что животные больше не смогут адаптироваться к естественной среде обитания и нуждаются в переселении в специальный морской заповедник.

Несмотря на ужасные условия, в которых сейчас прозябают морские млекопитающие, французские власти до сих пор не нашли подходящего места для косаток в Европе, а предложения о переезде в морской зоопарк в Японии. Некоммерческая организация WSP предложила обустроить морской приют для китообразных близ канадского побережья, но и эта идея, судя по всему, не встретила отклика.

Вместо этого Франция обратилась к испанской стороне с предложением отправить косаток в Испанию на Тенерифе, однако получила отказ. Судьба пленников остается неясной.

Хотя компания Marineland закрылась как океанариум, она по-прежнему несет юридическую ответственность за благополучие косаток и других животных, пока их не увезут с территории. Поэтому немногочисленные оставшиеся работники до сих пор кормят косаток, но не обеспечивают им должных условий проживания – обогащения среды, тренировок, регулярной чистки бассейнов.

Это две последние косатки в неволе, оставшиеся во Франции.

«Они развлекали публику в течение многих лет. Теперь мы хотя бы должны обеспечить им чистую и безопасную среду обитания, чтобы они могли дожить свои оставшиеся годы», – утверждают экоактивисты.

Ранее Russian Traveler рассказывал о том, могут ли косатки оплакивать близких.