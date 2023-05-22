Мэр города назвал восстановление Треви сложным и дорогим.

В Италии экоактивисты вылили черную краску в главный фонтан Рима — Треви. Теперь их могут обязать платить за восстановление достопримечательности, пишет агентство ANSA.

Краска, которую использовали активисты, была сделана на основе древесного угля. Таким образом члены экологического движения «Последнее поколение» выступили за отказ от использования ископаемого топлива, которое ведет к повышению температуры на поверхности Земли. Также участники акции упомянули северную область Эмилия-Романья, пострадавшую от ливней и наводнений.

Мэр города Роберто Гуальтьери заявил, что непоправимого ущерба фонтану активисты не нанесли: краска не попала на мрамор. Однако восстановление исторической достопримечательности все равно будет сложным и дорогим. Рабочим придется слить всю воду из фонтана, после чего технические специалисты смогут очистить его.

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Фонтан Треви, Рим Фото: Unsplash

Акция в Риме стала не первой, когда ее участники облили черной краской какую-то достопримечательность. Так, 1 апреля они вылили краску в фонтан «Баркачча» на площади Испании, а 6 мая — в Фонтан четырех рек на площади Навона. До этого активисты отметились в Германии, облив черной массой, похожей на нефть, стеклянную инсталляцию с выгравированными статьями Конституции ФРГ, расположенную поодаль от здания бундестага в Берлине.

До этого активисты облили томатным супом картину Ваг Гога.