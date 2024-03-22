Экологи предложили истреблять мышей при помощи вертолетов

Грызуны стали проблемой на необитаемом острове Марион-Айленд к югу от Африки.

Защитники животных предложили новый метод борьбы с мышами, которые расплодились на необитаемом острове Марион-Айленд, расположенном к югу от Африки. Сегодня на острове живет около миллиона грызунов. Ситуация настолько серьезна, что ради спасения редких местных птиц, которые гибнут от засилья мышей, экологи предлагают истреблять грызунов с вертолетов.

В ходе операции предполагается использовать 4-6 вертолетов, с которых на остров сбросят до 550 тонн отравляющих веществ, представляющих опасность для грызунов, но безвредных для других видов, в том числе для птиц. Задача состоит в том, чтобы уничтожить всех мышей до последней. Если уцелеет хотя бы одна беременная самка, через несколько лет мыши снова превратятся в угрозу для местных птиц.

В прошлом остров Марион-Айленд был населен преимущественно тюленями и птицами. Голландские моряки открыли остров в XVII веке, и к началу XIX века туда регулярно наведывались китобои и охотники за тюленями. После одного из таких визитов на остров пробрались корабельные мыши, которые без естественных врагов быстро расплодились и начали охотиться на птиц. Озверевшие грызуны заживо пожирали беспомощных птенцов, которые даже не способны оказывать им сопротивление. В 1949 году для борьбы с мышами на Марион-Айленд завезли пять кошек. Они тоже расплодились и стали причинять больше вреда, чем пользы, поэтому от них пришлось избавиться. Без кошек поголовье мышей прибавлялось еще быстрее, а изменение климата позволило мышам размножаться дольше.

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