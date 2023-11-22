Экс-президента Бразилии заподозрили в домогательствах к киту

Федеральная полиция страны открыла дело в отношении Жаира Болсонару.

В Бразилии федеральная полиция открыла дело в отношении экс-президента страны Жаира Болсонару: его подозревают в том, что мог «преследовать» горбатого кита. Все началось в минувшем июне, когда Болсонару отдыхал во время отдыха на юго-восточном побережье Бразилии, в окрестностях города Сан-Себастьян. Мужчину, похожего на экс-президента, заметили на гидроцикле всего в 15 метрах от всплывшего на поверхность горбатого кита. Неизвестный снимал морское млекопитающее на видео.

Однако сам кит при этом демонстрировал поведение, которое специалисты связывают с тревогой и дискомфортом. При этом законодательство Бразилии запрещает «домогательства к любым видам китообразных», включая дельфинов и горбатых китов. Кроме того, по правилам экологического агентства Ibama, суда с включенными двигателями не должны приближаться к таким животным ближе, чем на 100 метров.

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«Запрещено преследовать группы дельфинов или китов, а также создавать чрезмерный шум — например, включать музыку, любые виды перкуссии или другие звуки в пределах 300 метров от любого китообразного», — говорится в правилах Ibama.

Стоит отметить, что самого Жаира Болсонару в то время, когда он был президентом, прозвали «Капитан бензопила» из-за его антиэкологической политики в отношении лесов Амазонии. В истории с горбатым китом экс-глава государства отрицает вину и говорит, что все подозрения — это дело рук его политических противников и экологов. Те якобы хотят «расправиться» с Болсонару, вменяя ему в вину все новые преступления.

Ранее сообщалось, что горбатый кит спас жизнь женщине-биологу Нэн Хаузер: он защитил ее от шестиметровой акулы в океане.