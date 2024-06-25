Экскурсоводов и гидов пока аттестовывать не будут (а собирались)

Владимир Путин подписал закон о переносе срока обязательной аттестации экскурсоводов и гидов-переводчиков с 1 июля 2024 года на 1 марта 2025 года. Этот документ был размещен на портале правовых актов.

Закон, который был принят в России в 2021 году, устанавливал обязательную аттестацию экскурсоводов и гидов. Изначально срок для этого был установлен до 1 июля 2023 года, затем он был перенесен на 1 июля 2024 года.

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Кроме того, срок действия ранее выданных экскурсоводам аттестатов был продлен до 1 января 2025 года.

Отложение обязательной аттестации было продлено на восемь месяцев в соответствии с последними изменениями в документе.