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Эксперты: мир потонет в пластике уже через десятилетие

Фото: Anastasiia Nelen

Пластиковый кризис считается одной из серьезнейших угроз здоровью современного человека.

Мир перестанет справляться с объёмом пластиковых отходов уже через 10 лет, предупреждает норвежский министр Анне Беате Твиннерейм. Политик представляет коалицию из 60 стран, возглавляемых Руандой и Норвегией, которые ставят своей целью резко ограничить производство этого синтетического материала и призывают другие страны мира следовать их примеру. 

Предостережение Твиннерейм прозвучало в преддверии важного раунда переговоров ООН в Южной Корее по первому глобальному договору о прекращении пластиковых отходов, которые продлятся до 1 декабря. Предложение поддерживается не всеми: страны-производители пластика и нефти настаивают, что важнее не сокращать производство материалов, а лучше перерабатывать отходы. Эксперты прогнозируют, что количество пластикового мусора может во всем миремувеличиться в три раза к 2060 году – а переработана из них будет лишь одна пятая, остальное окажется на свалке. Больше всего эта проблема коснётся стран Африки и Азии.

Недавние исследования обнаружили присутствие микропластика в каждом взятом образце человеческой плаценты, в крови и в грудном молоке, в детородных органах и артериях – эксперты опасаются, что пластиковый кризис ведёт к значительным проблемам со здоровьем, включая сердечные приступы и инсульты.

В случае достижения мирового соглашения о значительном сокращении производства пластика, страны должны будут «поэтапно отказаться» от одноразовых пластиковых изделий и запретить использование ядовитых химикатов в пластиковых упаковках, контактирующих с продуктами питания и детскими игрушками. 

Недавно сразу несколько стран попали в «стоп-лист» для путешествий из-за значительного загрязнения их территорий пластиковыми отдохами: возглавляет список популярный курорт Бали. 

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