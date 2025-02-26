Эксперты рассказали секрет лучшего масленичного блина

В 2025 году Масленицу отмечают с 24 февраля по 2 марта. В преддверии праздника агенство «Купер» подсчитало стоимость приготовления домашних блинов. А Михаил Гончаров, основатель и управляющий сети ресторанов «Теремок», рассказал о самых популярных среди россиян начинках для блинов и секретах их приготовления.

Традиционно Масленица — время приготовления блинов. Михаил Гончаров отмечает, что главный секрет хорошего теста для блинов заключается в стабильности ингредиентов.

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«Важно помнить, какая мука, сахар, масло и молоко использовались. Все ингредиенты должны быть комнатной температуры. После замешивания теста, ему нужно дать настояться 15–20 минут. Избыток яиц и муки делает блины плотными, а недостаток муки — рвущимися. Для хорошего цвета следует поэкспериментировать с количеством сахара. Тесто должно быть эластичным и шелковистым, как жидкая сметана. При выпекании не торопитесь, ждите, пока блин покроется пузырьками и изменит цвет. Переворачивайте его только один раз, иначе он станет сухим. Лучше печь при высокой температуре, но нужно искать баланс, так как чем выше температура, тем сложнее переворачивать блин», — рассказывает Михаил Гончаров, основатель и управляющий сети ресторанов «Теремок».

По словам Михаила Гончарова, уже много лет среди гостей «Теремка» любимыми блинами стали с ветчиной и сыром, а также «Илья Муромец» c бужениной, грибами, сыром и зеленью. А из сладких блинов гости чаще всего заказывают блины со сгущенкой или клубничным вареньем.

По данным Купера, самые популярные блины у россиян — с мясом. На втором месте — с ветчиной и сыром, на третьем — с курицей. А среди сладких жители страны чаще всего выбирают с творогом и вишней.

Аналитики сервиса также подсчитали, что приготовление 20 блинов по классическому рецепту обойдется россиянам в 239 рублей. Если добавить начинку из курицы, то их стоимость составит 370 рублей. Что касается сладких блинов, то с творогом обойдутся в 451 рубль, а с вишней — 571 рубль. Приготовление домашних блинов с ветчиной и сыром составит примерно 669 рублей.