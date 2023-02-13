Эксперты ВОЗ предупредили о возможной пандемии птичьего гриппа

Пока вирус не распространялся среди людей, но стоит быть настороже.

Всемирная организация здравоохранения предупредила, что мир может столкнуться со второй пандемией за три года, поскольку угроза птичьего гриппа возрастает все больше.

Эксперты в области общественного здравоохранения сообщили, что самый последний штамм вируса перешел от птиц к млекопитающим. В частности, штамм под обозначением H5N уже был обнаружен у выдр, лисиц и норок. Если штамм перейдет к людям, мир может столкнуться с новой пандемией.

Птичий грипп – это острая инфекционная вирусная болезнь птиц, характеризующаяся поражением органов пищеварения, дыхания, высокой летальностью около 56%. Природным резервуаром вируса являются мигрирующие птицы, чаще всего дикие утки.

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус призвал лидеров стран принять меры и отслеживать вирус там, где он обнаруживается у млекопитающих. Он добавил, что ВОЗ продолжает разрабатывать планы на случай непредвиденных обстоятельств и ведет переговоры с производителями вакцин на случай случаев заболевания людей птичьим гриппом.

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Известно, что H5N1 передается людям, однако это происходит редко и обычно из-за тесного контакта с мертвыми инфицированными птицами. Впервые этот штамм был обнаружен в ноябре прошлого года в Великобритании на птицефабрике в Норфолке.

По словам Ричарда Гриффитса, исполнительного директора Британского совета по птицеводству, продолжающаяся вспышка была описана как крупнейшая за всю историю Великобритании и привела к тому, что птицеводы потеряли 40% стад индеек.

Было обнаружено, что вспышка распространилась на норок на ферме в испанской Галисии в октябре и с тех пор была обнаружена у девяти млекопитающих в Великобритании.