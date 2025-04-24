Эксперты выбрали 10 лучших ресторанов России

В Казани вручили премию WhereToEat Russia 2025.

В этом году первое место занял петербургский ресторан BOBO (Bourgeois Bohemians). BOBO выделяется своим глубоким и концептуальным подходом к гастрономии. Вторую позицию занял московский Olluco — проект, навеянный латиноамериканскими традициями, однако органично вписавшийся в столичную кулинарную сцену.

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Вслед за ними расположились заведения AVA, Savva, Sage, Maya, Big Wine Freaks и Padron, представляющие московский ресторанный рынок. Стоит отметить, что в рейтинге оказался красноярский ресторан Tunguska — это особенно важно, так как свидетельствует о растущей роли региональных центров в современной гастрономии.