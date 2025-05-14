авторизация

Нет аккаунта?

регистрация

Уже есть аккаунт?

сброс пароля

№ 2 (16)

апрель-май

Russian Traveler №2(16) 2025
Идеальный гид по Дубаю
Идеальный гид по Дубаю
Russian Traveler

№ 2 (16)

апрель-май

Russian Traveler №2(16) 2025
Идеальный гид по Дубаю
Идеальный гид по Дубаю

Внимание! На нашем сайте используются cookie-файлы.

Если вы не хотите, чтобы мы использовали cookie-файлы, вы можете изменить настройки своего браузера.
Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на использование ваших cookie-файлов.

Прогулки над пропастью: хобби экстремала-канатоходца

Прогулки над пропастью: хобби экстремала-канатоходца

Несколько лет назад норвежец Эспен Хатлеског прошел по канату, подвешенному на высоте километра от земли.

Норвежец Эспен Хатлеског (Espen Hatleskog) увлекается историей викингов, ведет съемки природы с помощью дрона и время от времени сам попадает в объектив камеры. Однажды он, занимаясь бейсджампингом, совершил прыжок на расстояние 1000 метров с вершины живописной горы Кьераг.

А в 2019 году Эспен прошел по канату, протянутому на километровой высоте между горными утесами в Норвегии. 

На видео можно увидеть, что спортсмен беспечно идет по тонкой «дороге», лежит на ней, сидит, спрыгивает и висит на руках. В один из моментов страховочная веревка помогла избежать несчастного случая.

«Просто гуляю по горным скалам», – прокомментировал тогда событие он сам.

Читайте также

Рекомендации

о насРеклама на сайте

© ООО «Ясно Паблишинг», 2025