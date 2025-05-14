Прогулки над пропастью: хобби экстремала-канатоходца

Несколько лет назад норвежец Эспен Хатлеског прошел по канату, подвешенному на высоте километра от земли.

Норвежец Эспен Хатлеског (Espen Hatleskog) увлекается историей викингов, ведет съемки природы с помощью дрона и время от времени сам попадает в объектив камеры. Однажды он, занимаясь бейсджампингом, совершил прыжок на расстояние 1000 метров с вершины живописной горы Кьераг.

А в 2019 году Эспен прошел по канату, протянутому на километровой высоте между горными утесами в Норвегии.

На видео можно увидеть, что спортсмен беспечно идет по тонкой «дороге», лежит на ней, сидит, спрыгивает и висит на руках. В один из моментов страховочная веревка помогла избежать несчастного случая.

«Просто гуляю по горным скалам», – прокомментировал тогда событие он сам.