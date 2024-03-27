Ел кору деревьев: россиянин полгода выживал в тундре

Истощенного рыбака вернули домой к жене.

На Чукотке мужчина отправился в поход и пропал на полгода. Ему удалось выжить в тундре, питаясь одной рыбой и корой деревьев, рассказали в МВД России.

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Опытный 70-летний рыбак из села Усть-Белая осенью уплыл на лодке, чтобы побыть наедине с природой. Он не вернулся домой ни к Новому году, ни даже к весне — но жена обратилась в полицию лишь полгода спустя. Она рассказала, что муж и раньше уезжал надолго, чтобы отдохнуть и пожить в маленьком охотничьем домике. Но в этот раз его не было совсем долго, и женщина стала переживать.

Местные полицейские начали поиски и нашли рыбака в тундре, примерно в 150 километрах от села. Мужчина был сильно истощен — провизия закончилась еще в прошлом месяце. Потому ему пришлось есть, что придется — рыбу и даже кору деревьев. Домой рыбак идти не мог, потому что боялся насмерть замерзнуть в дороге.

Мужчину отогрели и отвезли домой, к жене. Он поблагодарил своих спасителей и признался, что еле дождался их приезда.

«Если бы не приехали, еще три-четыре дня — и больше бы я не вытянул», — сказал найденный рыбак.