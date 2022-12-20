Электрический угорь зажигает новогоднюю гирлянду

Познакомьтесь с угрем по имени Мигель: как-то раз он подарил посетителям аквариума в США новогоднее настроение.

Сотрудники аквариума в Теннесси придумали оригинальный способ напомнить посетителям о грядущем Рождестве и Новом Годе и зарядить их – в буквальном смысле – праздничным настроением. Они установили в аквариуме специальную систему, благодаря которой разряды, генерируемые электрическим угрем (Electrophorus electricus) по имени Мигель, передаются гирлянде на рождественской елке.

«Мигель генерирует низковольтные вспышки электричества, когда пытается найти еду. В этот момент рождественские огни мигают тускло. А когда он ест или взволнован, он испускает разряды более высокого напряжения, и елка горит ярче», – говорит сотрудница аквариума Кимберли Хёрт.

Видео было опубликовано в твиттер-аккаунте угря – Miguel Wattson TNAQ. Он ведется от имени Мигеля. В его описании значится: «твиты, вызванные моими собственными ударами электричества». Это стало возможным благодаря команде программистов «Power Rangers» из делового медиа-центра университета Tennessee Tech.

Они написали код (на языке Python, как бы иронично это ни звучало) и создали устройство, которое преобразовывало электрические сигналы угря в слова.

Реклама

Фото: Scott/flickr.com

Правда, еще им понадобилось сделать специальную систему предохранителей, чтобы только довольно сильные удары генерировали твиты, иначе Мигель попросту заспамил бы собственную страницу ежеминутными постами, так как слабые электрические сигналы угри издают практически постоянно.

Выглядит это в итоге примерно так:

Фото: Twitter