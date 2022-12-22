Электромобиль, собранный студентами, проехал 1000 км на одной зарядке менее чем за 12 часов. Это рекорд

Знакомьтесь с Sunswift 7.

Построенный студентами Университета Нового Южного Уэльса автомобиль на солнечной энергии UNSW Sydney Sunswift 7 попал в Книгу рекордов Гиннесса, проехав 1000 км на одной зарядке менее чем за 12 часов.

Sunswift 7 был протестирован в Австралийском центре автомобильных исследований (AARC) в Уэнслидейле, штат Виктория. Общее время прохождения дистанции составило рекордные 11 часов 52,08 минуты. Это соответствует средней скорости почти 85 км/ч.

Официальная награда и сертификат мирового рекорда Гиннеса были вручены через несколько дней после того, как информация о времени и данные автомобильной телеметрии были проанализированы и подтверждены группой экспертов.

Менеджер команды Sunswift Андреа Холден, студентка машиностроительного факультета Университета Нового Южного Уэльса в Сиднее, была в восторге от характеристик автомобиля и от того, что стала частью престижного мирового рекорда.

«Очень странно думать, что мы помогли создать что-то лучшее в мире. Два года назад, когда мы начали строить эту машину, все осложнялось самоизоляцией и было много трудных моментов. Но было так приятно видеть, как вся команда собралась вместе, добилась такого большого прогресса и привела нас к этому удивительному моменту. Было много работы, много часов и много стресса, но это того стоило», – Андреа Холден.

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Sunswift 7 – последний в длинной линейке успешных автомобилей UNSW, работающих на солнечной энергии, с момента выпуска первого автомобиля в 1996 году. Он весит всего 500 кг, что составляет примерно четверть веса Tesla, и может похвастаться превосходной эффективностью благодаря своему аэродинамическому дизайну, эффективности двигателей и всей приводной цепи.

Попытка установить рекорд не обошлась без драмы: проблема с управлением аккумулятором привела к полной остановке автомобиля в какой-то момент. Правила мероприятия гласили, что Sunswift 7 не может оставаться неподвижным более 15 минут за раз, а команде потребовалось 14 минут и 52 секунды, чтобы решить проблему и вернуться на трассу.

Sunswift 7 преодолел 240 кругов по трассе AARC Highway Circuit, что больше, чем расстояние от Сиднея до Мельбурна. Автомобиль останавливался для того, чтобы сменить водителя каждые несколько часов. Также механики совершили замену шины после прокола.

Замена шины после прокола Фото: Richard Freeman

«Во время покорения этого рекорда потребление энергии составляло всего 3,8 кВтч/100 км, в то время как даже самые эффективные электромобили на дорогах сегодня достигают рейтинга только 15 кВтч/100 км, а средний показатель составляет около 20 кВтч/100 км. Sunswift 7 – это не серийный автомобиль будущего, поскольку мы пошли на компромисс в отношении комфорта, а его стоимость непомерно высока. Но мы показали, что, если вы хотите сделать автомобили более эффективными и экологичными, это возможно.

Раньше я работал в Формуле-1, и никто не думает, что через пять или десять лет мы будем ездить на болидах Формулы-1. Но технологии, которые они используют, действительно раздвигают границы, и некоторые из них доходят до обычных автомобилей, и это то, что мы пытаемся сделать с Sunswift», – говорит руководитель группы Ричард Хопкинс.