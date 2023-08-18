Енот залез на здание Бундестага в Берлине

Дикого зверя поймали при помощи специального сачка.
В Берлине (Германия) енот залез на здание Бундестага: дикое животное забралось на несколько этажей вверх, а затем стало бродить по карнизу одного из окон. Лишь со второй попытки енота удалось поймать при помощи специального сачка, после чего его отвезли в лес и выпустили там.
В последние годы еноты в Германии стали большой проблемой: они осмелели и стали проникать в дома в поисках еды. Незваные гости громят кухни, крадут и пьют пиво, а порой даже съедают домашних животных — птиц, кроликов и аквариумных рыбок. Ущерб от вторжений енотов порой достигает десяти тысяч евро (около 100 тысяч рублей).
Некоторое время назад енотов в Германии признали инвазивным видом: это означает, что распространение таких зверей угрожает биологическому многообразию страны. Согласно официальным данным, в 2022 году на территории Германии насчитывалось десять тысяч енотов. Однако в немецкой Национальной ассоциации охоты (НАО) утверждают, что в том же 2022 году было истреблено около 200 тысяч енотов ради сокращения их популяции.
Ранее сообщалось, что в Геленджике (Краснодарский край) голодные еноты перегрызли кабели передвижной телестанции «Матч ТВ», которая транслировала турнир по гольфу.
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