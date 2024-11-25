Еноты Германа Геринга нападают в Германии на людей

Они залезают в дома и кусают хозяев.

Жители города Кассель в Германии пожаловалась на енотов, которые нападают на людей. Они буквально захватили город и не дают никому покоя, пишет Daily Express.

Еноты распространились в районе Касселя еще в 1930-е годы — по воле имперского егеря Германии, ближайшего сообщника Гитлера Германа Геринга. По легенде, однажды он решил внести разнообразие в животный мир страны и приказал выпустить две пары енотов из Северной Америки в лес. В итоге животные расплодились так, что сейчас в Германии живет порядка 2 миллионов енотов.

Особенно от зверьков страдают люди, живущие в Касселе и его пригородах. Немцы регулярно обращаются в больницы с жалобами на укусы — так, недавно енот напал на фермера, который пытался прогнать животное из своего курятника. Другой зверек забрался в дом женщины и пристроился на полке с чистым бельем — он покусал хозяйку, и у нее развился сепсис.

Как бороться с енотами, в Касселе пока не придумали. Но у немцев уже появился своеобразный способ — убивать зверьков и готовить из них блюда. Так начал делать предприниматель, который ставит ловушки и добывает до десяти особей за ночь. Продажа мяса приносит ему до 3000 евро в неделю (320 000 рублей). Покупатели сравнивают его вкус со свининой или олениной.

В Европейском союзе (ЕС) енотов включили в список опасных инвазивных видов еще в 2016 году. С тех пор их нельзя держать дома, торговать ими или ввозить на территорию ЕС. Также зверей могут отстреливать охотники.

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