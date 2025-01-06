Еще больше возможностей: Китай идет навстречу российским туристам

По новым правилам российские туристы, путешествующие через Китай транзитом, смогут оставаться в стране без визы до 240 часов.

Китайские миграционные службы продлили сроки пребывания в стране для путешествующих транзитом (transit without visa, TWOV).

Начиная с 17 декабря, иностранные граждане, делающие пересадку в определенных аэропортах, круизных портах или на вокзалах Китая, могут задержаться в стране без визы на 240 часов (то есть 10 дней). Ранее максимальный транзитный срок пребывания в портах Китая не превышал лимит в 72 и 144 часа. Миграционные власти также увеличили количество портов, разрешающих безвизовый транзит, с 39 до 60. Помимо этого, число регионов, где действует политика TWOV, возросло с 19 до 24.

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Условия безвизового транзита распространяются только для поездок через Китай между двумя разными странами и некоторыми провинциями с особым статусом (то есть въезд в Китай через Владивосток и возвращение назад в Москву не считается транзитом), а пункт пересечения границы с Китаем должен входить в список 60 портов, разрешённых TWOV.

Обновленные условия распространяются на держателей паспортов 54 стран, включая Россию и Беларусь, и имеющих стыковочный билет на самолёт, поезд или круиз в третью страну или специальные административные районы Китая (Гонконг и Макао). В условиях транзита путешественники смогут покинуть аэропорт и отправиться на экскурсии, при этом оставаясь внутри провинции, через которую они пересекли границу (в некоторых случаях разрешение всё ещё не распространяется дальше города прибытия, эти условия нужно уточнять для каждого порта отдельно). Например, при въезде в Китай через Шанхай путешественники также смогут отправиться в провинции Цзянсу и Чжэцзян.

Возможность задержаться транзитом без визы на 24 часа остаётся в большинстве крупных аэропортах Китая. Россияне, желающие погостить в Китае более 10 дней, смогут оформить туристическую визу сроком до 90 дней для однократного или двукратного въезда и остаться в стране не более чем на 30 дней. Россияне также смогут посетить Китай без оформления визы сроком до 15 дней в составе туристической группы; также действуют определенные условия для путешествующих в южную провинцию Хайнань и для участников круизных туров в Шанхай.