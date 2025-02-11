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Ещё одна страна целиком запретила ввоз и использование вейпов

Ещё одна страна целиком запретила ввоз и использование вейпов

Вьетнам присоединился к Мальдивам и другим государствам в борьбе за здоровье граждан и туристов.

Вьетнам полностью ограничил производство, распространение и использование вейпов. 

Новые правила вступили в силу с 1 января 2025 года. За использование электронных курительных устройств жителям грозит штраф, а за коммерческий импорт, продажу или производство светит тюремное заключение вплоть до 15 лет (или штраф более 1 миллиона в пересчёте на рубли). 

Туроператоры рекомендуют российским путешественникам не рисковать и не брать с собой во Вьетнам вейп или его комплектующие – устройство могут отобрать на границе и утилизировать, но лучше на штрафы не нарываться.

В своём антивейпинговом порыве Вьетнам пополнил список стран, которые уже ввели строгие запреты на использование и распространение электронных сигарет. Среди подобных стран – популярные у россиян Мальдивы, где бороться с вейпами начали ещё в прошлом году, а с 15 декабря 2024 года запретили даже рекламу курительных устройств. При въезде на островное государство вейпы у россиян конфискуют, но они могут получить их назад в терминале вылета международного аэропорта Велана в Мале.

Другими странами, где не жалуют вейпы, остаются Таиланд, Индия и Сингапур – в этих государствах ввоз электронных сигарет грозит тюремным сроком. В Гонконге и Тайване, на Кубе, в Уругвае, Колумбии, Аргентине, Панаме, Бразилии, Мексике, Иордании, Омане и Катаре тоже существуют строгие запреты на ввоз и использование вейпов и электронных сигарет. 

В странах ближнего зарубежья эра свободного вейпинга также подходит к концу. Запрет на ввоз электронных сигарет через границу (даже для личного пользования) появился в июне 2024 года в Казахстане. В Кыргызстане подобное законодательство заработает с июля 2025 года, а вскоре к ним присоединится и Узбекистан. В России пока хотят запретить лишь ввоз вейпов, но есть сторонники и полного запрета этих курительных систем. 

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