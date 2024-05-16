Есть перед сном: все-таки можно или нельзя? Отвечает диетолог

Диетолог рассказала, какие продукты на ночь вредят здоровью.

Американские врачи рассказали, может ли еда перед сном навредить здоровью. Оказалось, что да — кофеин и некоторые продукты ухудшают сон человека и часто приводят к лишнему весу, пишет MedicalXpress.

Как рассказала диетолог Роберта Андинг из Медицинского колледжа Бейлора (США), сытная еда незадолго (примерно за час) до сна ухудшает качество ночного отдыха, что, в свою очередь, приводит к усталости и разбитости с утра.

Тот же эффект отказывает кофе, крепкий чай и энергетики, потому их лучше пить только в первой половине дня (особенно если вы чувствительны к кофеину). Также диетолог отметила, что кофеин иногда добавляют в специальные спортивные напитки, так что если вы берете их на вечерние тренировки, от этого тоже лучше отказаться.

Обильный ужин перед сном не всегда влияет на увеличение веса (людей обычно волнует именно это), но может затронуть другие аспекты здоровья.

«Большое количество пищи в желудке перед сном может перенаправить кровоток в кишечник, чтобы переварить пищу, а значит, к мозгу будет поступать меньше крови. А вам нужен приток крови к мозгу, чтобы обеспечить различные стадии сна», – отмечает Андинг.

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При этом, говорит Адинг, легкий ужин не навредит качеству сна и здоровью к целом. Вечером лучше есть продукты, богатые белком и клетчаткой — например, греческий йогурт и немного фруктов. Согласно рекомендации диетолога, это должно быть что-то с высоким содержанием белка или жира, что дольше задержится в вашем желудке.

Но перекусывать лучше хотя бы за пару часов до сна, чтобы не нарушать естественные биоритмы организма.