Эта улица заслужила звание «самой крутой» в мире

Пару лет назад между рекордсменами Книги Гиннесса развернулась настоящая уличная драма.

Улица Болдуин-стрит в городе Данидин, Новая Зеландия, была признана «самой крутой» в мире. Дело не в стоимости домов жителей Болдуин-стрит или их социальном статусе, а в резком уклоне улицы в 34,8%.

Интересно, что официальный рекорд «крутости» принадлежал Болдуин-стрит на протяжении более чем десяти лет, пока в июне 2019 года титул не перешёл Ффордд-Пен-Ллех – улице в уэльском городке Харлех, уклон которой, по словам властей, составлял целых 37,45%.

В Данидине с таким решением не согласились и подали в Книгу рекордов Гиннесса апелляцию, в которой требовали изучить параметры обеих улиц в трехмерном измерении. В Новой Зеландии настаивали, что крутизна улиц должна измеряться от центральной оси дороги. Так Болдуин-стрит смогла доказать своё звание самой крутой улицы, продемонстрировав, что её уклон составляет 34,8%, а уклон Ффордд-Пен-Ллех – всего лишь 28,6%.

Автор апелляции признался, что на жителей Харлеха в Данидине не в обиде, и вопрос крутости был для них «чисто техническим».

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Крутизна улицы Болдуин-стрит Фото: Dr. Thomas Liptak / Flickr

В Книге рекордов Гиннеса эти доводы приняли и вернули титул самой крутой улицы Болдуин-стрит. А заодно пообещали внести поправки в своё руководство по измерению уклонов улиц и в следующий раз консультироваться с международными специалистами. В организации также поблагодарили жителей Харлеха за их заявку и «хорошее чувство юмора» в течение всего процесса пересмотра рекорда.

Кстати, самая «дорогая» улица находится в Италии: стоимость аренды помещений на одной из центральных улиц Милана составляет около 2 млн. рублей за квадратный метр.