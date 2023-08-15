Эта женщина отрастила такую длинную бороду, что попала в Книгу рекордов Гиннесса

38-летняя Эрин Ханикатт из Мичигана отращивает бороду около двух лет – и добилась внушительных результатов.

Длина бороды Эрин Ханикатт составляет 30 сантиметров. Это помогла ей попасть в Книгу рекордов Гиннеса как обладательницу самой длинной бороды у женщин. Предыдущий рекорд в 25,5 см принадлежал американке 75-летней Вивиан Уилер.

Борода Эрин полностью натуральная: она не принимает никаких гормонов и добавок для того, чтобы усилить её рост. Ей хватает собственных гормонов: у Ханикатт диагностирован синдром поликистозных яичников, который вызывает гормональный дисбаланс и может привести к нерегулярным менструациям, увеличению веса, бесплодию и избыточному росту волос. Он и стал причиной необычного рекорда.

Волосы на лице Эрин начали расти, когда ей было 13 лет. Разумеется, тогда она изо всех сил пыталась бороться с этим процессом – и чего только не использовала в процесс, в том числе обычное бритье, эпиляцию воском и применение разных средств для удаления волос.

«Наверное, я брилась не менее трех раз в день», – призналась Эрин.

Эрин продолжала бриться в подростковом возрасте и во взрослой жизни, однако, частично потеряв зрение, она устала от этого, поэтому близкие люди посоветовали ей просто отпустить проблему (и бороду).

Синдром поликистозных яичников – не единственная проблема со здоровьем, с которой пришлось бороться Эрин. В 2018 году она повредила ногу и была доставлена в больницу, где в течение недели у нее развился некротизирующий фасциит ноги – редкая бактериальная инфекция, приводящая к гибели частей мягких тканей тела.

В ноге Эрин развился сепсис и гангрена, в результате чего она приняла решение об ампутации нижней половины конечности. Однако на этом ее проблемы со здоровьем не закончились. Ее кровяное давление поднялось до такого высокого уровня, что она перенесла глазной инсульт. Это вызвало кровотечение в задней части ее глаз, которые затем покрылись струпьями, что привело к образованию шрамов, создающих тени в ее глазах.

Реклама

Эрин Ханикатт рекордсменка «Это лишило меня всего центрального зрения. Но у меня идеальное периферическое зрение».

Несмотря на все эти проблемы и невзгоды, Эрин говорит, что сохраняет позитивный взгляд на жизнь. Она шутит, что самое лучшее в ее бороде то, что она скрывает ее двойной подбородок, а чтобы борода не лезла в тарелку, она обычно заправляет ее в рубашку или заплетает в косу.

Эрин говорит, что достижение мирового рекорда в чем-то, чего она раньше стыдилась, – это «действительно круто».