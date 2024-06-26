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Этикет в офисе: «40% россиян важна пунктуальность»

«Авито. Работа» провела исследование офисного этикета.

Самым важным правилом делового этикета в офисе, которые выделили россияне, стало эффективное общение (53%) – вежливость, умение слушать и корректно выражать свою позицию. 

Также в топе значимых для работающих россиян правил оказались поддержание чистоты на рабочем месте и в общих зонах (45%) и пунктуальность (40%) – чтобы коллеги вовремя приходили на встречи и появлялись на рабочем мест. 

Самым важным для коллеги на удаленке россияне считают пунктуальность (42%). Под этим понимается старт работы в обозначенное время и своевременное подключение к онлайн-встреча.

42% россиян обозначили в качестве важного для них правила уважение к их рабочему времени – опрошенным хотелось бы, чтобы коллеги на удаленке соблюдали рамки рабочего дня для решения деловых вопросов и учитывали разницу в часовых поясах. Для 39% респондентов важной является вежливость — подключение к рабочим созвонам с включенной камерой, умение слушать и корректно выражать свою позицию на встречах

Опрос также показал, что к 18% россиян коллеги обращались по поводу нарушения тех или иных правил делового этикета. При этом каждый пятый (20%) опрошенный всегда сообщает коллегам о нарушении ими правил делового этикета, но старается делать это конструктивно и уважительно.

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