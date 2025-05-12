Этим летом в Никола-Ленивце появятся аэровокзал, лечебница и горсовет

Рассказываем, какие объекты построят на юбилейном «АрХХстоянии-2025» в арт-парке в Калужской области.

С 25 по 27 июля 2025 года в арт-парке Никола-Ленивец уже в 20 раз развернется Международный фестиваль ландшафтных объектов «АрХХстояние». Тема этого года — «Моё главное». Фестиваль возглавит приглашенный куратор Василий Бычков, генеральный директор компании «Экспо-Парк Выставочные Проекты» и основатель выставки-форума архитектуры и дизайна «АРХ МОСКВА».

Всего на три дня территория фестиваля превратится в иллюзорный «Белый город», который станет проекцией для мыслей о самом главном. Белым его назвали не случайно — все арт-объекты и инсталляции этого года будут белого цвета. Как в настоящем городе, здесь построят аэровокзал, лечебницу, музей, исправительное учреждение, летнюю школу, площадь церемоний и даже горсовет.

Всего — 13 арт-объектов и пространственных инсталляций от Бориса Орлова, Сергея Шеховцова, Михаила Белова, Наринэ Тютчевой и других авторов. Каждый сможет пройти между ними, следуя кураторскому маршруту, или составить свой собственный, в попытке найти ответы на главные вопросы. Рассказываем подробнее о хедлайнерах фестиваля и арт-объектах, которые появятся среди полей и лесов Никола-Ленивца уже этим летом. Больше об «АрХХстоянии» – стоимость билетов, программу и другие подробности – можно найти на сайте фестиваля.

«Инсекто-фаланстер» - арт-объект прошлого года от Андрея Сяйлева Фото: Иван Ветров

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«Лифт» Дарьи Ивашкиной

На лоне природы появится то, что мы привыкли видеть в городе каждый день — кабина лифта, небольшое пространство площадью не более двух квадратных метров — станет началом вашего путешествия по «АрХХстоянию». Иммерсивная инсталляция имитирует технический сбой — мерцают лампы, что-то скрепит, освещение внезапно гаснет.

«Аэровокзал» Саши Фроловой

Транспортный хаб «Белого города» — это первая летающая скульптура Саши Фроловой, вдохновленная формой дирижабля, поисками художников авангардистов начала ХХ века и состоянием полета. Наполненный гелием, 12-метровый арт-объект с прозрачными и зеркальными поверхности, будет парить в воздухе, отражая небо и деревья.

«Аллея звезд» Василия Бычкова

В Никола-Ленивце появится «Аллея звезд» — серия из 36 мини-монументов, созданных известными российскими архитекторами и отражающих самые важные принципы их творчества. Проект создан в рамках партнерства с «АРХ МОСКВОЙ» — работы можно будет увидеть на выставке, после чего они переедут в Никола-Ленивец и займут свое место на Северной оси «Белого города».

«Исправительное учреждение» Валерия Лизунова и Archpoint

В отличие от реальных исправительных учреждений, в Никола-Ленивце в заточение попадают добровольно и коллективно. Здесь диктует не общество, а личность — вы сами выбираете, какие пристрастия и мысли хотите исправить, а у других есть возможность наблюдать за вашей трансформацией.

Архивное фото Фото: Влада Обласова

«Школа» – Михаил Бейлин, Виктор Крылов, Олег Шулика, Sitizenstudio, Studio911

Ни один город, даже символический, не может обойтись без школы. В «Лесной школе», похожей на заблудившиеся в лесу парусные лодки, будет работать шесть мастерских, где взрослые и дети будут делать поделки под руководством преподавателей архитектурной школы макетирования Studio 911.

«Музей» Наринэ Тютчевой

Арт-объект Наринэ Тютчевой своими пропорциями повторяет Парфенон — всемирно признанный символ музея. Поднимаясь в него по лестнице, вы внезапно окажетесь в песочнице — с палочками, камнями и маленькими граблями. Песок сохранит следы вашего присутствия, но лишь до тех пор, пока не придет кто-то еще.

«Горсовет» – Борис Орлов, Сергей Шеховцов, Сергей Яралов

Художественный образ этого места — музыкальный орган, мистический и многоголосый, воодушевляющий толпы. В лесной тишине он напоминает то светильник с тысячью свечей, то гигантский букет, то неопалимую купину. Однако вместо музыки здесь будут звучать голоса гостей и участников фестиваля.

«Лечебница» Василия Бычкова

Реабилитационный центр для уставших горожан на границе миров реального и иллюзорного, где можно абсолютно все, и за это ничего не будет. Здесь всем заправляет главврач, он же куратор «АрХХстояния» Василий Бычков, который лечит каждого входящего и самого себя, да так, что неясно, где проходит граница между пациентом и доктором. Для восстановления душевного спокойствия — чайные церемонии, беседы один на один и коллективные лекции-стимуляции, отвары и прививки от скуки, тоски и плохих мыслей.

Среди других арт-объектов, которые появятся на территории Белого Города, – церемониальная площадь, «Обитель» для взрослых и детей, 8 башен для диалога с античными философами, «Источник» для медитаций на природе и многое другое.