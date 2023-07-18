Этим островом вдохновлялась Агата Кристи. Теперь его выставили на продажу

Остров можно купить за 17,5 миллиона евро.
У побережья английского графства Девон есть небольшой остров площадью 8,5 гектара. На нём расположены исторический отель в стиле ар-деко, вертолетная площадка и паб – в целом все, что нужно для счастья.
Отель Burgh Island представляет собой здание 1930-х годов с 25 спальнями и люксами с ванными комнатами, двумя ресторанами, сауной и бильярдным залом. За последние пять лет в отеле была проведена комплексная программа реконструкции. Он также имеет разрешение на строительство дополнительных 12 гостевых спален и люксов и 13 спален для персонала.
Поговаривают, что в отеле останавливались Уинстон Черчилль и генерал Дуайт Эйзенхауэр, когда они обсуждали Нормандскую операцию в 1944 году. Также остров вдохновил знаменитую писательницу Агату Кристи на создание романа «Зло под Солнцем» и произведения «И никого не стало» (сейчас так называется один из самых знаменитых детективных романов писательницы «Десять негритят»). Именно здесь также снималась киноадаптация романа «Зло под Солнцем».
Остров Бург расположен всего в 250 метрах от материка неподалеку от города Бигбери-он-Си в графстве Девон. Во время отлива до него можно добраться пешком по пескам.
На острове также есть закрытый водоем с морской водой, где можно плавать, а паб под названием The Pilchard Inn был построен, как считается, аж в 1336 году.
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