Это кафе в Японии работает исключительно для пессимистов

Хозяин небольшого заведения в Токио считает, что мрачных людей недооценивают.

«Только для негативных людей», гласит табличка на двери знаменитого кафе-бара Mori Ouchi в токийском районе Симокитадзава.

Небольшое уютное заведение славится уютным декором, выполненном в лесной тематике, небольшими приватными кабинками, где можно уединиться, и необычайно мудреными названиями коктейлей. Один из них, например, носит имя: «Единственное хорошее в моем отце было то, что он был серьезным человеком, но 22 года назад он внезапно исчез, оставив после себя письмо, в котором говорилось: „Пегасы существуют“». Поговаривают, что вкус у коктейлей горький, а цвет просто отвратительный.

Внутри кафе-бара Mori Ouchi Фото: Sora News 24

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Мало что со стороны может намекнуть на то, что заведение было придумано специально для пессимистов. Основатель кафе самостоятельно определяет себя как мрачного человека и считает, что несмотря на плохую репутацию, негативно настроенные люди не так уж плохи. Он открыл кафе ещё осенью 2019 года в надежде, что у схожих с ним пессимистично-настроенных личностей будет своё убежище.

«Я думаю, что многие негативные люди склонны быть сдержанными, что является формой доброты, и я подумал, что было бы неплохо, если бы для них было место для отдыха».

Интересно, что судя по тому как долго создатель продумывал все детали кафе и самостоятельно вырезал их из дерева в надежде, что его концепт найдет свою публику, его можно отнести скорее к людям, которые настроены верить в лучшее.