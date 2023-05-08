Это рыбное филе выращено в лаборатории и напечатано на 3D-принтере

Говорят, что оно состоит из хлопьев и имеет такой же вкус, как настоящее.

Ученые представили первую в мире выращенную в лаборатории рыбу, напечатанную на 3D-принтере. Клетки были выращены в лаборатории для создания футуристического филе морского окуня без необходимости оказывать дополнительное давление на сокращающиеся популяции рыб, говорят исследователи.

В течение нескольких месяцев израильская компания Steakholder Foods надеется вывести свою еду на рынок.

«Мы очень рады, что в сотрудничестве с Steakholder Foods произвели первое в мире цельное филе рыбы, выращенной в культивируемом виде. В ходе этой первой дегустации мы продемонстрировали выращенный продукт, который рассыпается, имеет вкус и тает во рту точно так же, как и должно быть с превосходной рыбой. В ближайшие месяцы мы намерены объявить о наших планах по выводу на рынок этой культивируемой рыбы мирового класса», – Михир Першад, генеральный директор компании Umami Meats, которая поставила рыбные клетки.

Ученые настроили биочернила – материалы, используемые в 3D-печати для создания искусственной ткани – для производства своего рыбного продукта. Эти чернила обычно состоят из клеток, но также могут включать гелеобразные и растительные материалы.

В этом случае сингапурская компания Umami Meats извлекла клетки морского окуня, прежде чем превратить их в мышцы и жир. Когда их поместили внутрь 3D-принтера, эта плоть набрала массу. В результате был сформирован прототип слоеной рыбы, имитирующий текстуру настоящей. Эту рыбу можно приготовить, как только она будет напечатана, в отличие от культивируемого мяса, которое требует инкубации и созревания после печати.

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В будущем Steakholder Foods надеется использовать свой принтер для создания различных видов рыбы, работая с многочисленными игроками отрасли. Команда также надеется вывести свои первые продукты на рынок Сингапура в следующем году, прежде чем перейти к таким странам, как США и Япония.

«Рынок морепродуктов и рыбы, оцениваемый в 110 миллиардов долларов США с прогнозируемым ростом в ближайшем будущем на 3-4 процента в год, является частью нашего видения по внедрению устойчивых решений, повышающих продовольственную безопасность», – Арик Кауфман, генеральный директор Steakholder Foods.

Наряду с регулированием, одной из основных проблем для выращенной в лаборатории рыбы является предложение конкурентоспособной цены по сравнению с морепродуктами, выловленными традиционным способом. На данный момент Steakholder Foods разбавила свои рыбные клетки растительными ингредиентами, чтобы снизить стоимость своего продукта.

Отвечая на вопрос о точной продажной цене своей рыбы, представитель не назвал точную цифру, но отметил, что продукты на основе клеток поначалу будут «очень дорогими».

«Со временем сложность и уровень этих продуктов будут выше, а цены, связанные с их производством, будут снижаться», – добавил Кауфман.