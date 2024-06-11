«Это я». Загадка девочки, которая пропала 39 лет назад

В возрасте восьми лет Черри Махан бесследно исчезла, оставив лишь воспоминания. Девочка пропала на автобусной остановке возле школы.

Прошло 39 лет, и в Соединенных Штатах появилась женщина, утверждающая, что она – давно пропавшая Черри. Несмотря на ее заявления, официально подтвердить ее личность как Махан так и не удалось, о чем сообщают издания New York Post и US Today, ссылаясь на данные полиции Пенсильвании.

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Самообъявленная Черри Махан обратилась к общественности через сообщение в группе в одной из соцсетей, а еще оставила голосовую заявку в полицию. Мать исчезнувшей девочки, Дженис МакКинни, выразила свои сомнения, что это и есть ее дочь.

Позже сообщение от женщины было стерто, а сам пользователь получил блокировку. Администратор группы пояснил свои действия неадекватным поведением автора поста в отношении других членов сообщества. В дополнение, администратор выразил мнение, что настоящая Черри Махан обратилась бы к правоохранительным органам и прошла бы проверку на ДНК, если бы все было правдой.

Полицейские не смогли установить контакт с женщиной, которая пыталась связаться с ними. В итоге, она не вышла на связь ни по телефону, ни через указанный ею адрес обратной связи. Однако, получив отпечатки пальцев женщины (каким образом – не сообщается), полицейские обнаружили, что отпечатки не совпадают с имеющимися в их базе данных отпечатками Черри Махан.