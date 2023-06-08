Этого слона из Камбоджи спасли от смерти и подарили ему протезы ног

Защитники природы спасли и вылечили животное, которое было обречено на смерть в дикой природе.

Прогресс в медицине несет пользу не только людям, но и животным. В последнее время широко распространилось протезирование для зверей, и оно каждый раз спасает им жизнь. В Камбодже самец азиатского слона по имени Чхук, который живет под опекой природоохранной организации Альянса дикой природы, вышагивает с протезом ноги, который весит 20 килограммов.

В 2007 году организация спасла Чхука после того, как его нашли ослабшим и измученным в лесу на северо-востоке страны. Он попал в ловушку браконьера, в результате чего на ноге образовалась глубоко инфицированная рана. Так как слон был болен и малоподвижен, спасатели решили остаться с ним в лесу на две недели.

Спасатели завоевали доверие Чхука и смогли доставить его обратно в спасательный центр. Хотя раны животного были обработаны, ему пришлось ампутировать часть левой передней ноги. После этого многотонному животному было бы практически невозможно передвигаться с ногой, которая короче всех остальных. К счастью, в дело вступила Камбоджийская школа протезирования и ортопедии (CSPO) , предоставив Чхуку протез ноги, сделанный из переработанных автомобильных шин.

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Поскольку Чхук все еще растет, а также из-за износа протезов, ему нужны два или три новых протеза в год. Это означает, что поддержание нормальной жизни для слона – довольно дорогостоящее мероприятие. К счастью, на помощь слону пришли различные благотворительные организации. К примеру, международный фонд коалиции дикой природы (IWCT) пожертвовал 5000 фунтов стерлингов на изготовление новых протезов. Организация The Paradise Wildlife Park из Великобритании также ежегодно жертвует для Чхука 1450 долларов. Эти средства используются на новый протез каждые шесть месяцев, чтобы слон мог легко ходить, плавать и бегать.

Чхуку сейчас 15 лет, и его протезы будут постоянно заменять, пока ему не исполнится 20–25 лет. Владелец Paradise Wildlife Park и Big Cat Sanctuary Кэм Уитнолл подтверждает, что уровень заботы, который получает слон, невероятный. Смотрители используют систему вознаграждения, чтобы поощрить слона за сотрудничество во время смены протеза.

Чхук также делит вольер с Лаки, слонихой, которую также спас персонал организации Альянса дикой природы. Сегодня Чхук живет в Центре спасения дикой природы Пном Тамао, где он служит «послом» животных для местных жителей и туристов. Благодаря его истории посетители узнают о жизни азиатских слонов в Камбодже и участвуют в проектах по сохранению животных.