Этой фигурке 14 000 лет: зубр, который вылизывается

Небольшая резная статуэтка, сделанная из оленьего рога, была обнаружена во время раскопок во Франции.

Резная фигурка, получившая название «Бизон, вылизывающий укус насекомого», сразу привлекла внимание археологов и искусствоведов скурпулезностью деталей и необычным изображением.

Степной бизон или степной зубр (Bison priscus), изображенный на статуэтке, относится к вымершему виду из семейства полорогих, который населял тундростепи Европы, восток Сибири, предположительно просочившись из Азии, а затем проникнув в Северную Америку из Берингии. Степные бизоны вымерли на исходе плейстоцена, который подошёл к концу где-то 11,7 тысяч лет назад.

Археологи предполагают, что эта небольшая фигурка размеров в 10,5 сантиметров была создана группой охотников где-то 14 000 лет назад из куска сломанного копьеметателя. Поэтому загадочная поза бизона, словно вылизывающего укус от насекомого, связана, скорее всего, не сколько с оригинальностью художника, сколько с попыткой попасть совместить идею с уже существующей формой материала – фрагментом бывшего оружия.

Статуэтка была обнаружена в небольшой пещере Абри-де-ла-Мадлен французского региона Аквитания на юго-западе Франции, известной и другими необычными находкам.

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По словам археологов, ремесленники Мадленской культуры позднего палеолита, существовавшей в Европе между 23 000 и 14 000 годами, были очень искусны и детальны в гравюрах, наскальных рисунках и резьбе – на фигурке бизона заметны даже отдельные волоски и рога! Скорее всего, всё дело в том, что у жителей Европы того периода времени на искусство было предостаточно из-за обилия питания — в основном они охотились на крупных животных, включая бизонов и лошадей.