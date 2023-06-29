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Пластик на пользу: необычные примеры

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Этой пещере 15 миллионов лет. Спелеологи выяснили, что она еще длиннее, чем считалось раньше

Фото: Chris Higgins

Это десятая по глубине пещера на Земле.

Ученые и спелеологи обнаружили, что самая глубокая пещера в Западном полушарии – Система Уаутла в Мексике – даже длиннее, чем предполагалось изначально.

Исследователи пещер расширили карту Система Уаутла в горах Сьерра-Мазатека в южном мексиканском штате Оахака, на 222 метра. Это означает, что известная длина пещеры составляет чуть более 100 километров, но дальнейшее исследование может показать, что она уходит еще дальше.

Систему Уаутла впервые обнаружили в 1960-х годах. С 2014 года исследователи проводят ежегодные экспедиции в рамках Proyecto Espeleológico Sistema Huautla (PESH), чтобы узнать больше об огромном подземном лабиринте.

У Системы Уаутла глубина 1581 метр, что эквивалентно примерно трем Останкинским башням, поставленным друг на друга. Как заявляют спелеологи, в пещере есть 26 связанных входов, возраст которых оценивается в 15 миллионов лет.

Фото: Chris Higgins
Фото: Chris Higgins
Фото: Chris Higgins

Система Уаутла

Спелеологи, возглавившие самую последнюю экспедицию, – Томми Шиффлетт и Билл Стил – сказали, что проводят экспедиции каждый апрель, потому что это самый засушливый месяц в году в регионе – это сводит к минимуму риск, что ходы, по которым они будут пробираться, затопит.

Информация и данные, собранные во время экспедиций, передаются спелеологам Мексики. Также такие экспедиции помогли ученым узнать больше о том, как жизнь приспосабливается к пещерной среде, а еще они фотографируют палеонтологические останки вымерших животных.

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