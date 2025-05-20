Этот аэропорт не потерял ни одного чемодана за последние 30 лет

В воздушной гавани разработали специальную систему подсчета предметов багажа.

На искусственных островах вблизи японского города Осака расположился аэропорт, который славится своей безупречной репутацией в плане выдачи багажа. Как утверждают сотрудники аэропорта Кансай, за последние 30 лет в аэропорту не было потеряно ни одного чемодана.

Такого рекорда удалось достигнуть благодаря отлаженной системе организации багажа перед вылетом, рассказал радио NPR глава отдела отгрузки Цуёси Хабута. Процесс проверки включает в себя многократный подсчет количества сумок и чемоданов пассажиров, чтобы убедиться, что количество багажа по прибытии соответствует количеству, зарегистрированному при вылете. В случае недосчета, потерянный предмет отправляются искать в грузовой отсек самолета или в зал досмотра.

Международный аэропорт Кансай с высоты Фото: Kohmura Masao

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При этом выдача багажа происходит в течение всего лишь 15 минут после прибытия самолета. В Кансае настолько заботятся о пассажирах, что специально ставят каждый чемодан на конвейерной ленте ручкой наружу, чтобы гостям аэропорта было легче брать свою сумку. Подобное внимание к деталям и тщательность заслужили для Кансая уже восемь наград международной премии за лучшую доставку багажа.

Для сравнения – в Америке только на внутренних рейсах теряется до 3 миллионов чемоданов в год.

При этом Кансай не является маленьким аэропортом: в среднем он обслуживает около 20-30 миллионов пассажиров в год и остаётся седьмым по загруженности аэропортом Японии.

Правда, есть и один минус – Международный аэропорт Кансай стремительно тонет. Несмотря на работу инженеров по создании морской дамбы, изначальное расположение аэропорта на искусственных островах и растущий уровень воды в мире приводит к тому, что уже к 2056 году воздушная гавань может стать полностью непригодной для использования.