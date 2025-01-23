Этот знаменитый отель изо льда тает каждую весну

Уже несколько десятков лет в небольшой шведской деревушке каждую зиму рождается масштабное ледяное сооружение в котором каждый желающий может провести ночь.

Речь идёт о знаменитом на весь мир ледяном отеле Icehotel.

Его история берёт своё начало в 1989 году, когда на берегу замерзшей реки Турне местный житель, вдохновленный японскими мастерами, решил попробовать себя в искусстве создания ледяных скульптур. Вскоре его идею подхватили другие жители села Юккасъярви: ледяные скульптуры начали разрастаться до сооружений, а самые отчаянные авантюристы вознамерились провести в ледяной конструкции ночь. Конечно же, на голом льду они на спали – на помощь им пришли спальные мешки и оленьи шкуры.

С тех пор ледяной отель заново рождается каждую зиму и умирает весной. Icehotel также является полноценной галерей: каждый год конкурсанты со всего мира приезжают в шведскую деревушку, чтобы создать ледяные скульптуры, которыми в течение пяти месяцев смогут наслаждаться гости отеля и простые посетители: цена гостевого билета для взрослых составляет 385 шведских крон (около 3,4 тысячи рублей).

Арт-номер «Живой океан» Фото: Asaf Kliger / Icehotel

А вот переночевать в «ледышке» будет стоить уже гораздо дороже: ночь в самом бюджетном стандартном номере обойдется одному гостю в 6,930 шведских крон (в пересчете на рубли, это около 61 тысячи). За такую цену гостям обещают незабываемую ночь: температура в комнате колеблется от -5 до -8 °C, спать предлагают на ледяной кровати, укрытой оленьими шкурами (правда в спальном мешке, его выдадут прямо в отеле), и закрываться от соседей шторкой. Зайти в комнату можно будет после 6 вечера, когда схлынет поток туристов, а утром принять душ и отправиться в сауну можно будет уже в теплом здании, прилегающем к ледяному отелю.

Гостям не рекомендуют оставаться в «ледяной» комнате более ночи – путешественники, которым приглянулся Юккасъярви могут продолжить отпуск уже в «теплых» номерах (они появились в Icehotel в 2016 году и доступны для бронирования круглый год). Есть кстати в отеле и круглогодичные «ледяные» комнаты, которые сохраняют холод в любую погоду благодаря конструкции, работающей на солнечных батареях.

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Зал для проведения церемоний «Цветение Геи»

Всего из снега и льда в отеле каждый год рождается от 15 до 20 стандартных номеров, и 12 уникальных арт-люксов, созданных вручную местными и приезжими умельцами. Стоимость в таких номерах гораздо дороже – ведь дизайн каждой арт-комнаты неповторим и исчезнет с приходом весны.

В этом году строительство отеля затянулось из-за ожидаемо теплого ноября. В итоге на создание номеров потребовалось 454 тонн льда: участие в леденящем душу проекте принимало около 30 художников. В одном из арт-номеров они воссоздали голову носорога, а в другом взялись исследовать традиции финно-угорского народа Саам, выходцы которого проживают и в России.

Посетители и гости отеля могут насладиться не только бодрящей ночью, но и возможностью покататься на собачьих упряжках; попробовать собственноручно вырезать ледяную скульптуру; сходить в сауну и попробовать горячительные (слава богу, не прохладительные!) напитки в знаменитом ледяном баре. Имеется в отеле и зал для проведения церемоний – если кто-то захочет связать себя узами брака в окружении снега и льда, напоминающих о мимолетности бытия.