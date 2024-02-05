Европа Плюс анонсирует мировой LIVE TOUR беспрецедентного масштаба

Вена, Стокгольм, Будапешт, Никкельсдорф и Сан-Паулу. Тейлор Свифт, P!nk, Coldplay, Maneskin и Thirty Seconds to Mars. Что объединяет главные туристические жемчужины и самых популярных артистов планеты? Грандиозный LIVE TOUR «Европы Плюс»!

Радиостанция объявляет о старте мирового турне, в рамках которого топовые звёзды выступят на знаменитых концертных площадках по всему свету перед слушателями «Европы Плюс».

Отправиться в незабываемое музыкальное путешествие может каждый! Для этого достаточно выбрать своё шоу мечты на livetour.europaplus.ru. Каждый месяц на протяжении всего 2024 года Вэл и Вики в прямом эфире утреннего супершоу «Бригада У» будут проводить игру среди слушателей, заполнивших анкету.

С понедельника по четверг состоится серия полуфиналов, а имя победителя станет известно в пятницу. Он получит уникальную возможность побывать на одном из крупнейших мировых музыкальных событий года и оторваться по полной под любимые хиты самых актуальных артистов.

Счастливчика ждёт приключение на двоих по системе «всё включено»: перелёт, проживание и билеты на шоу — обо всём позаботилась «Европа Плюс».

Первый розыгрыш LIVE TOUR 2024 стартует уже 5 февраля. Победители конкурса побывают в Дубае на масштабном фестивале UNTOLD и зажгут под хиты звёзд мирового масштаба — Tiesto, ArmIn Van Buuren, Bebe Rexha, Don Diablo, Hardwell, Ellie Goulding, Major Lazer и многих-многих других

«Море впечатлений, яркие эмоции и незабываемые приключения — это про “Европу Плюс”. И мировой LIVE TOUR — отражение нашей философии. Мы вновь дарим слушателям возможность стать частью музыкальных супершоу по всей планете, но впервые — в таком масштабе. Каждый месяц — новая игра, новое путешествие и встреча с новыми топовыми артистами!», – комментирует акцию директор эфира «Европы Плюс» Александр Энгельгард.

Подробности этой и других акций — в эфире и на сайте радиостанции, а также на страницах «Европы Плюс» в социальных сетях.