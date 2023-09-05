«Европа Плюс» дарит путешествие на концерт Джейсона Деруло в Алматы

Нужно просто поймать удачу за хвост в утренней игре в радиоэфире.

С 4 по 8 сентября «Европа Плюс» разыграет пять путешествий для двоих на грандиозный концерт Джейсона Деруло в Алматы. Всё включено: перелёт, отель и пригласительные на шоу.

Чтобы побороться за поездку, нужно принять участие в специальной игре «Дерулим» в популярном утреннем шоу «Бригада У». Поклонники Джейсона Деруло легко справятся с вопросами ведущих Вэла и Вики. Задания игры будут посвящены творчеству известного исполнителя и самым интересным фактам из его биографии.

Джейсон Деруло — популярный музыкант и актёр. Песни и клипы артиста слушают и смотрят миллиарды людей по всему земному шару. А его совместный трек c британской поп-звездой Дайдо When Love Sucks занимает 10-ую строчку самого авторитетного чарта страны «ЕвроХит Топ 40».

16 августа победители розыгрыша «Европы Плюс» вернулись с масштабного фестиваля SZIGET в Будапеште. Они побывали на супершоу с участием всемирно известных музыкантов — Дэвида Гетты, Билли Айлиш и Дипло. А ещё в памяти 20-ти счастливчиков надолго останется boat party по Дунаю в компании Джеймса Забиела и увлекательные экскурсии.

«Слушатели "Европы Плюс" продолжают путешествовать по миру и наслаждаться творчеством своих кумиров. Горячая любовь к музыке вдохновляет нас, и мы делаем всё, чтобы мировые звезды становились ближе», – Александр Энгельгард, директор эфира «Европы Плюс».