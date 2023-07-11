«Европа Плюс» дарит путешествие на масштабное музыкальное шоу в Будапеште

С 11 по 16 августа «Европа Плюс» устроит музыкальный тур в Будапешт! Слушатели радио №1 в России* смогут выиграть поездку на шоу с участием Билли Айлиш, Давида Гетта, Дипло, Macklemore и ещё более 100 всемирно известных артистов. Всё включено: перелёт, проживание и билеты на двоих!

Принять участие в розыгрыше и отправиться в невероятное путешествие просто, для этого достаточно по 14 июля заполнить анкету на europaplus.ru и дождаться звонка ведущего «Летнего У». Каждый день с 3 по 14 июля Тимур Бодров будет выбирать двух участников для эфирной игры и задавать им тематические вопросы о хедлайнерах фестиваля и стране его проведения. Тот, кто даст больше правильных ответов, войдёт в число десяти счастливчиков, которые получат пригласительные на двоих и поедут в тур №1.

Александр Энгельгард директор эфира «Европы Плюс» «Для нас нет ничего невозможного: новый сезон — новые приключения. В этот раз слушателей станции ждёт марафон еврохитов в живом исполнении и супервечеринки на берегу Дуная — то, что надо для лучшего музыкального лета».

Кроме крутого опенэйра, на фесте всех посетителей ждут цирковые и театральные перформансы, музейные кварталы, мастер-классы — и это ещё далеко не всё. Подробности акции, её условиях и сроках — в эфире «Европы Плюс», на europaplus.ru и страницах радиостанции в социальных сетях.