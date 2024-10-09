«Европа Плюс» отправит 10 радиослушателей в Дубай на концерт Martin Garrix

Суперсезон мирового LIVE TOUR на «Европе Плюс» продолжается! С 7 по 11 октября станция дарит сразу 10 поездок в Дубай на концерт топового диджея Martin Garrix.

Победителей эфирного розыгрыша и их +1 ждёт зажигательный сет автора хита Animals, покорившего европейские чарты, а также отдых на невероятно красивом курорте.

У каждого слушателя есть возможность побывать в крупнейшем городе Объединенных Арабских Эмиратов на выступлении диджея из Нидерландов и провести незабываемые выходные! Ведь радиостанция дарит поездки на двоих по системе «всё включено»: перелёт, проживание в роскошном отеле Atlantis, The Palm с изысканными ресторанами и самым большим аквапарком в мире Aquaventure, а также билеты на DJ-сет — обо всём позаботится «Европа Плюс»!

Чтобы принять участие в розыгрыше, достаточно заполнить анкету на сайте радиостанции и ждать, когда ведущие популярного утреннего шоу «Бригада У» Вэл и Вики выберут именно её. Каждый день — новый победитель, который выиграет путешествие в Дубай на двоих.

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На протяжение всего года «Европа Плюс» дарит билеты на шоу самых ярких звезд мировой сцены. Их голоса звучат в наушниках и колонках миллионов слушателей, а турне с нетерпением ждут в каждой точке планеты. Участники кругосветного LIVE TOUR «Европы Плюс» уже выиграли поездки на выступления Coldplay, P!NK, Dua Lipa, Måneskin, Adele, Bebe Rexha, Armin van Buuren, Tiësto, Peggy Gou, John Newman и Thirty Seconds To Mars. А впереди ещё много крутых концертов по всему земному шару!