«Европа Плюс» отправит 10 радиослушателей в музыкальное приключение мечты

«Европа Плюс» продолжает суперсезон мирового LIVE TOUR, а значит продолжает исполнять заветные мечты слушателей! Ещё 10 счастливчиков стали обладателями туров в Дубай на шоу топового диджея Martin Garrix, которое состоится 16 ноября.

Невероятное путешествие мог заполучить каждый. В Объединённые Арабские Эмираты на три дня отправятся радиослушатели из Белгорода, Владивостока, Нижнего Новгорода, Новосибирска и Тюмени. Для этого им понадобилось всего-навсего заполнить анкету на сайте «Европы Плюс», а после правильно ответить на вопросы ведущих суперпопулярного утреннего шоу «Бригада У» Вэла и Вики.

Пятерым победителям эфирного розыгрыша и их +1 ни о чем не придётся беспокоиться. «Европа Плюс» возьмет на себе все заботы о перелёте и проживании в роскошном отеле Atlantis, The Palm, где и выступит Martin Garrix. А украсить свой незабываемый музыкальный уикенд радиослушатели смогут в самом большом аквапарке в мире Aquaventure!

Для Элины Урусовой из Новосибирска путешествие на концерт стало подарком к предстоящему дню рождения: «Мне вот-вот исполнится 22. И я так счастлива, что смогу побывать в Дубае. С собой возьму младшую сестру, ей 19. Зажжём там вместе!»

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А подруга победительницы из Тюмени Александры Рачевой оказалась готова уволиться с работы ради поездки на шоу: «Сказать, что я рада победе — это ничего не сказать. Подружку, правда, пришлось немного поуговаривать, она переживала из-за своей высокой занятости. Но потом решила, что если потребуется, то ради концерта Martin Garrix в Дубае, она забудет о своей работе. Когда в жизни ещё может выпасть такой шанс?».

В сентябре радиостанция подарила своим слушателям 10 путешествий на концерт Thirty Seconds to Mars, который состоится 27 октября в Стамбуле. А в ноябре «Европа Плюс» разыграет в проекте «LIVE TOUR — Суперсезон» 10 путешествий в Саудовскую Аравию на концерт обладателя 15 премий Грэмми и Оскара — легендарного хип-хоп артиста Eminem. Этой осенью 30 человек отправятся на супершоу мировых суперзвёзд по всему земному шару!