«Европа Плюс» разыграет 10 путешествий на концерт Eminem

Суперсезон «LIVE TOUR» планетарного масштаба на «Европе Плюс» продолжается!

В ноябре у каждого радиослушателя будет шанс отправиться в Саудовскую Аравию на концерт обладателя 15 премий Грэмми и Оскара — легендарного хип-хоп артиста Eminem.

Чтобы стать обладателем заветных билетов и провести незабываемый музыкальный уикенд, достаточно заполнить анкету на сайте «Европы Плюс», а после дождаться звонка от ведущих популярного утреннего шоу «Бригада У» Вэла и Вики. Игра пройдёт с 28 октября по 1 ноября, каждый день — новый победитель!

Пятерых счастливчиков и их +1 ждёт путешествие по системе «всё включено». Радиостанция возьмёт на себя все заботы: перелёт, проживание и, конечно же, билеты на Music Festival Soundstorm 2024 в Эр-Рияд, на котором раскачает зал своими хитами Eminem. А компанию слушателям составит бессменный ведущий «ЕвроХит ТОП 40» Алекс Мануйлов!

Весь год «Европа Плюс» дарит билеты на шоу главных хитмейкеров современности. Их голоса звучат в наушниках и колонках миллионов слушателей, а турне с нетерпением ждут по всему миру. Участники кругосветного LIVE TOUR «Европы Плюс» уже побывали на выступлениях Adele, Tiesto, Peggy Gou, Armin Van Buuren, Bebe Rexha, Coldplay, Måneskin, Дуа Липы, P!NK и других топовых артистов в Бразилии, Германии, Австрии, Венгрии, Объединённых Арабских Эмиратах, Испании и Швеции.

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