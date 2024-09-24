«Европа Плюс» устроит самый бодрящий «Живой Завтрак с Бригадой У»

Вкусный и драйвовый – «Живой Завтрак» разбудит всю Россию уже 27 сентября!

Ведущие суперпопулярного утреннего шоу «Бригада У» на «Европе Плюс» Вэл и Вики раскачают самый большой ночной клуб столицы — VK Stadium. А вместе с ним и всю страну в прямом национальном эфире, героем которого может стать каждый!

Специально для первых гостей «Живого Завтрака» исполнит зажигательный сет диджейский дуэт Swanky Tunes. А с 7:00 зрителей и радиослушателей ждут выступления топовых российских и иностранных артистов, горячие танцевальные хиты и множество классных призов и подарков, среди которых путешествие мечты и новый Iphone 16 Pro. Вход, как и всегда, совершенно бесплатный для всех!

Утро будет бодрым и вкусным: «Европа Плюс» приготовит тысячи литров ароматного кофе, чая и целую тонну бутербродов, сэндвичей и круассанов. Но главное блюдо — музыка! Свои хиты на сцене VK Stadium исполнят «Моя Мишель», PIZZA, Artik&Asti, Chris Yank, Sheba, а также Filatov&Karas. Дополнят лайв-сеты крутые спецэффекты и огромные экраны.

Что ещё бодрит не хуже, чем кружка крепкого кофе? Конечно, подарки! «Европа Плюс» исполнит мечту одного из зрителей и отправит его в Стамбул на концерт Thirty Seconds to Mars. Это будет незабываемое путешествие для двоих по системе «всё включено». А ещё Вэл и Вики подарят одному из гостей новенький Iphone 16 Pro, порадуют слушателей стильным мерчем радиостанции и не только.

Директор эфира «Европы Плюс» Александр Энгельгард: «“Живой Завтрак с Бригадой У” — всегда грандиозное событие, которое заряжает энергией и позитивом миллионы радиослушателей и зрителей по всей стране. И с каждым годом существования проекта его популярность только растёт! Уникальный офлайн-формат встречи с любимыми ведущими и суперзвёздами в ночном клубе на рассвете — это ли не повод проснуться пораньше?»

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На самый бодрящий радиоэфир сезона «Европа Плюс» ждёт не только жителей столицы. Радиостанция с 9 по 26 сентября проводит розыгрыш путешествий на «Живой Завтрак» в нескольких регионах страны.