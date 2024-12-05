Европа разрешит охоту на волков

Это стало возможно, говорят чиновники, потому что волков стало слишком много.

Евросоюз собирается разрешить охоту на волков (Canis lupus) с марта 2025 года — об этом сообщает Еврокомиссия. В настоящий момент охота возможна только в том случае, если волки угрожают людям или сельскохозяйственным животным. Постоянный комитет Бернской конвенции по охране дикой фауны 3 декабря пересмотрел статус волков, изменив его с «абсолютной защиты» на просто «защиту».

Впервые о планах изменить охранный статус волков Еврокомиссия сообщила год назад. Основания для этого появились благодаря новым данным: они свидетельствуют, что расплодившиеся хищники представляют растущую угрозу для домашнего скота.

Как объяснила глава комиссии Урсула фон дер Ляйен, когда-то волки были почти истреблены, но сейчас «концентрация волчьих стай в некоторых европейских регионах стала реальной опасностью, особенно для домашнего скота». Здесь может крыться и личная история, поскольку сама Урсула потеряла свою любимую пожилую пони Долли в сентябре 2023 года из-за нападения волка, который забрался в вольер на сельском участке ее семьи на севере Германии.

Реклама

В России охота на волков разрешена практически во всех регионах с августа и до весны. Для этого нужно получить соответствующее разрешение и оплатить пошлину.

Ранее сообщалось, что главный министр индийского штата Уттар-Прадеш Йоги Адитьянатх впервые за 50 лет разрешил отстрел волков-людоедов на месте.