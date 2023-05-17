Европейские власти арестовали 27 человек и конфисковали тонны редких угрей

Эти угри могут стоить более 5000 долларов за килограмм.

Европейские власти арестовали 27 подозреваемых в предполагаемой незаконной добыче угрей после двухлетнего расследования, которое спровоцировало череду обысков во Франции, Испании, Бельгии и Польше, сообщила на этой неделе Гражданская гвардия Испании.

Гражданская гвардия в ходе совместной операции с Национальной жандармерией Франции, Европолом и Европейским управлением по борьбе с мошенничеством изъяла 1,5 тонны живых угрей, находящихся под угрозой исчезновения, и еще несколько тонн замороженных угрей, не прошедших проверку на безопасность пищевых продуктов. Живые угри были возвращены в их естественную природу обитания.

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Подозреваемые обвиняются в проведении преступной операции по контрабанде угрей в Китай. Угри могут стоить более 5000 долларов за килограмм в некоторых азиатских странах, «именно поэтому в течение многих лет преступные группы и организации занимались сокрытием партий живых угрей и отправкой их клиентам в Азии», – говорится в сообщении Гражданской гвардии.

У предполагаемой преступной организации также были изъяты активы на сумму более двух миллионов евро. Поскольку угри находятся под угрозой исчезновения, торговля в Европейском союзе «подпадает под действие квот на вылов и распределение, но их экспорт за пределы ЕС полностью запрещен», – заявила Гражданская гвардия.